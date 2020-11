Roberto Carlos quase foi contratado pelo Chelsea

Roberto Carlos, ex-lateral do Real Madrid e da Seleção Brasileira, afirmou em entrevista ao Goal.com que ficou muito próximo de ir para o Chelsea. Segundo a publicação, a transferência não foi concretizada nos últimos detalhes no ano de 2007. Primeiramente, vale relembrar que o lateral era um free agent após 11 anos na equipe do Santiago Bernabéu. “Eu tinha duas propostas: do Fenerbahce e do Chelsea. Não deu certo com a equipe inglesa. Portanto, eu fui para o Fenerbahce”, segundo a publicação.

“Mas, com o Chelsea, ficou muito perto. Foi literalmente acertado e eu só tinha que ir lá e assinar o contrato. Tudo isso foi apenas uma semana antes de eu assinar com o Fenerbahce e eu tinha ido para Paris para encontrar Roman Abramovich e Peter Kenyon (chefe executivo do Chelsea).

“Infelizmente, nos momentos finais, algo não deu certo pouco antes de finalizar, o que acontece muito no futebol. Houve um problema com o advogado. Estava tudo combinado, no entanto, estou 100% certo que me daria bem na Premier League e combinaria com as minhas características”, disse Roberto Carlos.

Antes do Chelsea, o lateral mencionou que teve uma oportunidade de atuar na Inglaterra. “Eu ainda estava atuando no Brasil, com o Palmeiras. Quando o Aston Villa realizou a aproximação, em 1995, mas eles não puderam concluir a transferência. Depois disso, eu fui para a Inter”, concluiu Roberto Carlos.

