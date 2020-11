Relembre o primeiro jogo do Chelsea na Era Abramovich

Chelsea e Tottenham será o 1000º jogo dos Blues na Era Abramovich. Inclusive, o Chelsea Brasil publicou uma matéria sobre índices e estatísticas do Chelsea sob o comando de Roman Abramovich. Entretanto, você lembra qual foi o primeiro duelo da equipe de Londres? O jogo ocorreu há 17 anos e foi um duelo válido pela UEFA Champions League. Vamos relembrar.

A Eslováquia foi sede do primeiro jogo do Chelsea na Era Abramovich. A equipe de Londres enfrentou o Zilina, no dia 13 de agosto de 2003, na primeira partida da fase de qualificação da UEFA Champions League. Assim sendo, o Chelsea entrou em campo com a seguinte formação. Cudicini, Johnson, Terry, Desailly e Bridge; Verón, Geremi, Duff e Lampard; Forssell e Gudjohnsen.

O placar final de 2 a 0 favoreceu o time visitante. Os gols foram marcados por Eidur Gudjohnsen e Michal Drahmo (contra). Destaque para a assistência de Damien Duff, no primeiro gol do Chelsea. Além disso, o técnico Claudio Ranieri realizou duas mudanças durante os 90 minutos de embate. Primeiramente, Ranieri promoveu a entrada de Gronkjaer na vaga de Forssell. Posteriormente, Joe Cole entrou no lugar de Damien Duff.

Segundo jogo e sequência europeia

No segundo jogo, nova vitória dos Blues contra o Zilina. O jogo foi realizado no dia 26 de agosto de 2003, em Stamford Bridge. Vitória da equipe de Londres por 3 a 0 e, ao todo, 5 a 0 no placar agregado. Os gols mandantes foram marcados por Glen Johnson, Robert Huth e Jimmy Floyd Hasselbaink.

Posteriormente, o time de Londres integrou o Grupo G, ao lado de Sparta Praga, Besiktas e Lazio. Por fim, o Chelsea avançou com 13 pontos e a melhor campanha da chave. Sparta fez oito pontos, Besiktas pontuou sete vezes e a Lazio fez cinco pontos. Posteriormente, o Chelsea eliminou o Stuttgart (1 a 0 agregado) e Arsenal (3 a 2 agregado). Entretanto, o Chelsea parou no Mônaco na semifinal (5 a 3 no agregado) da Champions League.

Por fim, confira o pré-jogo de Chelsea e Tottenham, jogo válido pela 10ª rodada da Premier League.

