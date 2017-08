Reforços são destaque na nova edição da revista oficial do Chelsea

A nova edição da revista oficial do Chelsea trouxe como destaque entrevistas com os quatro reforços para o time comandado pelo técnico Antonio Conte nesta temporada 2017/2018, são eles: o atacante Álvaro Morata, o zagueiro Antonio Rüdiger, o goleiro Willy Caballero e o meia Tiemoue Bakayoko. Os atletas declararam suas expectativas e motivações com a camisa dos Blues e também destacaram o sentimento de defender o time de Londres.

Capa com reforços reunidos

Álvaro Morata

O atacante espanhol comentou sobre as ambições em sua carreira e classificou o time azul de Londres como o lugar certo para conquistar seus objetivos. Elogiou o trabalho do técnico, Antonio Conte e seus jogadores.

“Eu preciso fazer uma explosão na minha carreira e eu estou no lugar perfeito, o clube perfeito para fazer isso. Eu tenho todas as coisas que preciso e se eu puder trabalhar duro, eu posso fazer coisas boas acontecerem. Eu tenho uma grande motivação, sempre pensei como um vencedor e eu quero vencer tudo que for possível vencer. Na temporada passada, o time venceu a Premier League e agora nós podemos tentar vencer novamente, e talvez a Champions League”. “É a situação perfeita. Eu decidi jogar na Premier League e eu quero jogar no time de Antonio Conte. Agora eu preciso trabalhar duro, marcar gols e jogar bem para o time. Há jogadores muito bons aqui e eu penso que nós podemos fazer algo incrível. É difícil deixar o Real Madrid, mas não tão difícil quando você vêm para um clube como o Chelsea, com estes jogadores e este técnico”. Antonio Rüdiger

O zagueiro alemão falou da importância de aprender aspectos táticos em sua posição e de como cresceu assistindo a Premier League, inclusive, relembrou um memorável gol de Didier Drogba.

“Eu joguei na Itália, com a Roma, e eu sou um defensor, então para mim o lado tático é muito importante. Eu acho, com Conte, eu tenho um dos melhores técnicos agora”. “Na Itália eu aprendi muito como um defensor do ponto de vista tático e eu tenho que dizer um grande obrigado para as pessoas na Roma que ajudaram a me desenvolver e atingir um movimento para o Chelsea”. “Eu amo o jogo de abertura da abertura neste país e por isso estou aqui. Eu assisti muitos jogos da Premier League enquanto crescia e muito e destacava, especialmente uma partida contra o Everton [em dezembro de 2006] quando Didier Drogba marcou um gol realmente fantástico para vencer”.

Willy Caballero

O arqueiro comentou sobre a experiência no Campeonato Inglês, antes no Manchester City, agora defende as cores do atual campeão.

“Na maneira que nós jogamos e vivemos na Premier League, a organização, tudo é diferente. A coisa mais importante para as pessoas que assistem os jogos é a maneira que nós jogamos. Todo o tempo atacando ou contra-atacando, é incrível para as pessoas”. “Nós jogadores fazemos nosso melhor para fechar os jogos algumas vezes, mas nós sabemos o poder dos outros times, algumas vezes deixa isso difícil. Pode ser realmente muito difícil vencer um jogo, e por causa disso é a coisa mais bonita para os torcedores”.

Tiemoue Bakayoko

O companheiro de Seleção Francesa do Melhor Jogador da Premier League na temporada 2016/2017 têm grandes expectativas de fazer uma dupla no meio de campo dos Blues.

“N’Golo Kanté provou isso tudo. Ele foi o melhor jogador na Premier League temporada passada no meio do campo e não é fácil. Jogar ao lado dele “Eu joguei com ele na Seleção Frances, então, nós nos conhecemos muito bem e eu espero que nós poderemos fazer coisas lindas juntos neste ano”.

