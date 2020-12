Reece James recebe elogios de Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold classificou Reece James como um dos melhores jogadores da Premier League e elogiou seu desenvolvimento desde as categorias de base do Chelsea. O lateral do Liverpool elogiou o lateral do Chelsea em entrevista ao Evening Standard. Além disso, ambos os atletas são titulares em seus clubes e prestam serviços ao selecionado nacional. Por isso, Arnold falou sobre suas lembradas nos confrontos em competições juvenis.

“Lembro-me dele ser muito bom para as os times de base do Chelsea. E eu me lembro dele na FA Youth Cup”, iniciou o atleta do Liverpool. “Provavelmente, o Chelsea é o time mais difícil de entrar como um atleta local e como um jovem futebolista inglês. Para ele, conseguir essa admissão é uma afirmação para ele mesmo”.

“Ele mostrou, desde quando ele despontou na temporada passada, que é um bom jogador. Sólido defensivamente e bom avançando”, disse Trent Alexander-Arnold. “Ele é um lateral direito versátil e provavelmente, é um dos melhores laterais da Premier League”, disse o atleta do Liverpool sobre Reece James.

Além disso, você pode conferir toda a entrevista de Alexander-Arnold clicando aqui. Por outro lado, confira outras notícias sobre Reece James, lateral-direito do Chelsea. Por fim, ainda dá tempo de você ler o pré-jogo de Sevilla e Chelsea, que entram em campo daqui a pouco.

