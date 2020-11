Reece James na lista dos atletas sub-21 mais valiosos do Champions League

Em suas redes sociais, o Transfermarkt listou os atletas sub-21 mais valiosos da UEFA Champions League na temporada 2020/21. Reece James, lateral-direito do Chelsea, é um dos futebolistas mencionados pelo site esportivo. Além disso, o Transfermarkt destacou Camavinga, futebolista do Rennes, no selecionado de futebolista. Por fim, o site estimou o valor do plantel de destacados em 610 milhões de Euros (aproximadamente 2 bilhões e 131 milhões de Reais). Confira a lista.

Goleiros (1)

Goleiros: Scherpen – Ajax – 2.2 milhões de Euros

Defensores (4)

James – Chelsea – 30 milhões de Euros.

Reece James fez toda a sua base no Chelsea. Primeiramente, o lateral realizou a passagem da formação inicial para a categoria Sub-18 na temporada 2016/17. Logo após, na temporada seguinte, James “subiu” para o Sub-23. Por fim, na temporada 2018/19, o empréstimo para o Wigan Athletic ao jogador. O futebolista tem passagens pelas categorias de base (18. 19, 20 e 21) da seleção da Inglaterra. Além disso, Reece James realizou as duas primeiras partidas com o selecionado principal em 2020.

Recentemente, James falou sobre o desenvolvimento da sua carreira em entrevista ao site do Chelsea.

Nianzou – Bayern de Munique – 11 milhões de Euros.

García – Manchester City – 20 milhões de Euros

Davies – Bayern de Munique – 80 milhões de Euros

Meio-campistas (2)

Camavinga – Rennes – 50 milhões de Euros

Foden – Manchester City – 60 milhões de Euros

Meio-campistas ofensivos (3)

Fati – Barcelona – 80 milhões de Euros

João Félix – Atlético de Madrid – 80 milhões de Euros

Sancho – Borussia Dortmund – 117 milhões de Euros

Atacante (1)

Haaland – Borussia Dortmund – 80 milhões de Euros

