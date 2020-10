Reece James e Billy Gilmour na lista de atletas sub-21 mais valiosos da PL

O Transfermarkt divulgou a lista dos 11 atletas da categoria sub-21 mais valiosos na Premier League. O selecionado conta com quatro atletas do Manchester City, dois atletas do Chelsea (Billy Gilmour e Reece James) e dois futebolistas do Arsenal. Além disso, a formação tem o goleiro do Leeds United, um zagueiro do Leicester e um atacante do Manchester United. Por fim, um futebolista do Wolverhampton também foi escolhido pelo portal.

Assim sendo, Reece James foi avaliado em 30 milhões de Euros pelo site esportivo. O atleta do Chelsea valorizou 7.5 milhões em relação ao último levantamento do Transfermarkt. Por outro lado, Billy Gilmour também está na lista dos 11 atletas mais valiosos. O jogador do Chelsea foi avaliado em 7.5 milhões de Euros. Ou seja, Gilmour apresentou valorização de 2.1 milhões de Euros.

Confira a formação divulgada pelo portal esportivo Transfermarkt.

Goleiro: Meslier (Leeds United) – 8 milhões de Euros

Defensores: Saliba (Arsenal) – 22.5 milhões de Euros. Fofana (Leicester City) – 22.5 milhões de Euros. García (Manchester City) – 20 milhões de Euros.

Alas/meio-campistas: Reece James (Chelsea) – 30 milhões de Euros, Billy Gilmour (Chelsea) – 7.5 milhões de Euros. Foden (Manchester City) – 60 milhões de Euros e Saka (Arsenal) – 40 milhões de Euros.

Atacantes: Greenwood (Manchester United) – 50 milhões de Euros, Fábio Silva (Wolverhampton) – 25 milhões de Euros e Torres (Manchester City) – 45 milhões de Euros.

Reece James é convocado pela primeira vez para o selecionado principal da Inglaterra. Além disso, o lateral-direito do Chelsea foi um dos destaques da primeira rodada da Premier League. Na oportunidade, o Chelsea venceu o Brighton, por 3 a 1, e James se destacou com um gol e uma assistência. Recentemente, James concedeu entrevista sobre o seu desenvolvimento no clube londrino.

Billy Gilmour recebe premiação do Chelsea por destaque nas categorias de base do clube.

