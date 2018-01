Provável renovação de Courtois é um alívio para o Chelsea

Thibaut Courtois é um dos melhores goleiros do mundo e um dos principais jogadores do Chelsea. Seu contrato se expira em 2019 e a imprensa havia noticiado no fim de 2017 que as negociações com o goleiro belga sobre uma renovação tinha estagnado. O motivo seria uma alta pedida do atleta, exigindo mais que o dobro de seu salário atual e se tornando o goleiro mais bem pago da Premier League.

No entanto, após o empate por 2 a 2 com o Arsenal no Emirates, Courtois foi questionado sobre a situação e acalmou os rumores:

“O ano acabou de começar, então nós vamos esperar algumas semanas e depois sentar para negociar. Eu estou feliz no Chelsea e um acordo está muito próximo. Se isso tem sido uma distração? Não pra mim. Eu estou calmo e relaxado porque eu estou fechado com o Chelsea. Apesar dos rumores e tudo mais, eu estou focado no Chelsea e estou muito feliz aqui.”

O embate com os Gunners deixou muito claro a importância que Courtois tem nos Blues. O goleiro belga foi fundamental para evitar a derrota, fazendo defesas monumentais e segurando a pressão do Arsenal durante boa parte do segundo tempo.

O Chelsea é um dos clubes mais ricos e valiosos do mundo e parar a negociação com o belga por questões salariais seria no mínimo displicente, principalmente após ter liberado um de seus maiores ídolos (Petr Cech) para investir no jovem goleiro belga a longo a prazo.

O novo contrato de Courtois, que recebe 100 mil, superaria (em cifras não muito altas) as 200 mil libras semanais pagas ao goleiro De Gea, do Manchester United, considerado por muitos o melhor goleiro do mundo.

Courtois ainda é jovem para um goleiro de seu nível e o Chelsea não deve medir esforços para segurar o belga no elenco. Ele já deixou claro que está feliz nos azuis de Londres e tudo que o Chelsea precisa fazer para mantê-lo é renovar seu contrato.

Caso não renove seu vínculo, Courtois deve sair dos Blues ao final da temporada, visto que teria apenas mais um ano de contrato restante. Porém, isso desvalorizaria muito o belga no mercado (à exemplo de Ross Barkley, recém-contratado dos Blues), e achar uma reposição à altura custaria muito mais aos cofres do Chelsea.

Além disso, Courtois deu uma declaração que pode animar ainda mais o torcedor Blue, e elevaria a importância de sua renovação:

“Se eu e Eden (Hazard) encorajamos um ao outro a assinar a renovação? Sim. Ele vai dizer “se você assinar, eu assino” e eu vou dizer o mesmo para ele! Eu acho que nós dois estamos felizes no Chelsea, nós ainda temos muito para mostrar. Nós fomos campeões duas vezes em quatro temporadas que estivemos aqui e nós podemos viver nossos auges juntos no Chelsea.”

O goleiro também reiterou a importância de manter Hazard no elenco:

“Perder um jogador como Eden seria péssimo para nós. Ele é irreplicável. Com o dinheiro que conseguiríamos, você pode comprar cinco jogadores, mas nenhum deles será como Eden. Seria como se o Barcelona perdesse Messi ou o Real Madrid com Cristiano Ronaldo. Sempre existirão times interessados em contratar os melhores. Mas se o Chelsea tem a ambição de ser o melhor clube no mundo, esse tipo de jogador precisa ficar”

A renovação com o goleiro parece estar muito próxima e caso se concretize, pode vir desencadear grandes coisas para o futuro dos Blues.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp