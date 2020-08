Presidente avalia trabalho de Lampard na temporada 19/20

O trabalho de Frank Lampard em seu primeiro ano como treinador do Chelsea foi bem avaliado pelo presidente do clube. Bruce Buck considerou a temporada “bem sucedida”. Isso porque é preciso analisar o contexto no qual o inglês trabalhou. Os Blues conseguiram a quarta colocação na Premier League, chegaram às Oitavas de Final na Champions League e à final da FA Cup.

“No geral acredito que foi uma temporada bem sucedida. Obviamente nós estaríamos mais contentes se tivéssemos conquistado a FA Cup. Mas tenho certeza de que o treinador e os atletas ficaram desapontados por não terem conseguido”, afirmou a PA.

Relação harmoniosa

De acordo com o Telegraph, Lampard tem total confiança da Diretoria. Pesa o fato de o inglês saber lidar com a política interna. Diferentemente dos seus antecessores, Antonio Conte e Maurizio Sarri. Ex-atleta, ele convidou o também ex-jogador Petr Cech para ser conselheiro técnico.

Por conseguinte, Cech atua diretamente com Marina Granovskaia. Isso ajuda numa atmosfera sinergética com a Diretoria. Nem mesmo a derrota por 4×1 para o Bayern de Munique no sábado estremeceu a relação. “Lampard é uma força muito positiva ao Chelsea. Ele tem muita credibilidade e é um momento empolgante ao Chelsea”, destaca Buck.

