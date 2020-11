Poyet elogia Lampard e afirma que demandas aumentaram no Chelsea

Em entrevista ao Daily Mail, Gustavo Poyet, ex-atleta do Chelsea, elogiou o trabalho de Frank Lampard no comando técnico do Chelsea. O uruguaio relembrou que o atual treinador do Chelsea sofreu com uma punição ao clube que culminou na impossibilidade de contratações durante a temporada passada. Mesmo com as limitações, Frank Lampard conseguiu conduzir o Chelsea para a vaga na fase de grupos da UEFA Champions League. Posteriormente, o time de Londres atuou na final da Copa da Inglaterra, frente ao Arsenal.

Inclusive, no início do século, Frank Lampard foi o atleta contratado pelo time de Londres para substituir Gustavo Poyet, no ano de 2001. Além disso, o uruguaio atuou com Jody Morris, atual assistente técnico de Lampard, e ex-atleta do time de Stamford Bridge. “Eu gosto do que Frank [Lampard] fez na temporada passada e sem a chance de contratar atletas. Ele usou atletas mais jovens, que passaram por esse período de adrenalina e fizeram as coisas de forma brilhante”, iniciou Poyet.

Entretanto, com as chegadas das novas peças para a temporada 2020/21, Gus Poyet afirma que as demandas para Frank Lampard e o clube de Londres aumentaram. “As expectativas mudaram agora, pois o Chelsea gastou muito dinheiro no verão [última janela de transferências]. E Frank abraçou isso. Chega de período de transição para ele. É mais pressão? [Ele disse] Me dê mais pressão com melhores jogadores”, afirmou Poyet.

A carreira de Gustavo Poyet

Gustavo Poyet é uruguaio e iniciou sua carreira no Bella Vista (Uruguai). Posteriormente, o meio-campista atuou pelo Grenoble, River Plate (Uruguai) e Zaragoza (Espanha), a equipe que ele acumulou mais partidas em suas carreiras. Por fim, Poyet teve duas experiências em equipes de Londres. Inicialmente, no Chelsea, entre 1997 e 2001. Por fim, o Tottenham, até o ano de 2004. Na seleção uruguaia, o atleta acumulou 26 partidas e três gols marcados com a Celeste Olímpica.

No Chelsea

Foram 142 jogos de Gustavo Poyet pelo Chelsea. Ou seja, o segundo clube que ele mais atuou, atrás do Zaragoza, com 172 duelos. O uruguaio marcou 45 gols e computou quatro assistências no Chelsea. Em atuações pela Premier League, Poyet tem 104 jogos e 36 gols com o time de Stamford Bridge. Além disso, o Chelsea FC tem uma publicação especial sobre o uruguaio e seu desempenho da equipe da Fulham Road. Afinal, durante a sua passagem pelos Blues, ele conquistou muitos troféus de grande relevância ao clube. Primeiramente, a Recopa Europeia (1997/98), titulo que ele havia conquistado anteriormente pelo Zaragoza. Posteriormente, a Supercopa da UEFA (98/99), a Copa da Inglaterra (2000) e a Supercopa da Inglaterra (2001).

Treinador

Atualmente, Gus Poyet se dedica ao comando técnico do futebol. O uruguaio já comandou o Tottenham, Leeds e Swindon Town, em comando técnico adjunto. Posteriormente, ele acumulou experiências no Brighton e o Sunderland, ambos na Inglaterra. Além disso, o uruguaio foi o comandante do AEK (Grécia), do Bétis (Espanha), do Shanghai Shenhua (China) e do Bordeaux (França)

