Por que Willian não é titular no Chelsea?

Provavelmente um dos jogadores mais queridos pelos torcedores brasileiros dos Blues, Willian se tornou um grande ponto de interrogação no time titular. Afinal, o brasileiro não é melhor que Pedro? Por que o camisa 22 não é titular? Indo para sua quarta temporada no time de Londres, parece que Willian acabou perdendo espaço com a chegada de Conte e a vinda do espanhol Pedro. Mas porquê?

Sabemos que Willian é um dos melhores jogadores do atual elenco do Chelsea. Habilidoso, rápido e com um alto potencial de finalização (qualidades que são superiores a seu concorrente Pedro). Se iniciarmos uma comparação com o espanhol, Willian tem vantagem em muitos pontos. Para o cenário internacional, Willian tem um maior valor de mercado (segundo o site alemão transfermarkt, o brasileiro vale cerca de 4 milhões de euros a mais). A comparação com Pedro deve-se pelo fato do mesmo ter “tirado” de Willian o lugar no time titular. Sabemos que a comparação com Hazard é complicada, afinal o belga está em um patamar superior à ambos.

Em sua temporada de estreia no Chelsea (13/14), Willian atuou em todas as competições que o time disputou, tendo maior destaque na Premier League – atuou 25 vezes. Nos anos seguintes, as aparições só aumentaram e a quantidade de gols e assistências também. O jogador que se transferiu ao time por um valor de 35 milhões de euros, e mostrou que o investimento valeu a pena. Willian passou de “desconhecido” para um dos melhores jogadores do elenco dos Blues.

Para muitos, o brasileiro foi o único jogador que se salvou na pífia temporada que acabou com uma deixando os Blues na décima colocação e com a demissão de José Mourinho. Na temporada seguinte, com a chegada de Conte, o jogador começou atuando entre os titulares, com um bom início acompanhado de assistências e alguns gols. Entretanto, na metade da temporada o jogador acabou caindo de rendimento, fato que acabou dando espaço para Pedro.

Na atual temporada, o jogador não começou bem. Willian teve alguns minutos em campo, mas quando entra, pouco soma. Às vezes, é notável que o jogador entra em campo e parece estar com a cabeça em outro lugar. Mas sabemos de seu potencial e poder decisão. O brasileiro combina muito com o estilo de jogo de Hazard, e tem poder de decidir em jogadas individuais. Resta entender por quê Conte prefere Pedro a Willian, mesmo sabendo que ambos não estão em seus melhores momentos.

Sabemos da falta que faz Willian em sua melhor forma. Em jogos que as coisas parecem difíceis, o meia atacante sempre tirava uma jogada da cartola, ou cobrava falta de deixar torcedores boquiabertos. Quem sabe com mais minutos em campo, e com algumas boas atuações, o brasileiro não volta a ser aquele que carregou o time em 2015/16 e coloca os Blues mais uma vez no topo da Inglaterra.

Alguns números de Willian pelo Chelsea, desde sua contratação, em 2013/14:

Competição Jogos Gols Assistências Total: 191 31 29 Premier League 137 19 18 Champions 28 6 5 FA Cup 15 6 4 EFL Cup 9 0 2

