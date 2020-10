Pernille Harder fala sobre o Chelsea Women e a WSL

Pernille Harder concedeu entrevista ao site do Chelsea sobre os primeiros jogos com a camisa do Chelsea Women. A dinamarquesa, que veio do Wolfsburg, também comentou sobre as primeiras impressões sobre a Women’s Super League (Campeonato Inglês) e a sua escolha como Melhor Atleta do Ano na temporada 2019/20.

Além disso, Harder comentou sobre ter marcado o primeiro gol com a camisa do Chelsea. Por fim, a futebolista comentou sobre como é trabalhar com a técnica Emma Hayes. Confira a entrevista de Pernille Harder ao site do Chelsea FC.

Como está o período de adaptação?

Está bem, as meninas são legais comigo e gosto dos treinamentos. Acho que é uma equipe incrível e acredito muito no plantel. Há muitas jogadoras incríveis e estou ansiosa pela temporada.

As primeiras impressões do futebol inglês

É um nível alto. Os resultados já mostram que tudo pode acontecer no campeonato aqui. Também é por isso que vim aqui, para buscar essa emoção nos jogos. Acho que é uma liga muito emocionante.

Londres é um novo lar para Pernille

Eu adoro viver aqui em Londres e gosto muito do estilo de vida. Me encaixei super bem. Há muitos restaurantes bons, muita coisa para ver e fazer.

Além disso, há muita gente da Escandinávia. Essa presença ajuda?

Claro, sempre tenho auxilio de suecas e norueguesas. Sempre que posso falo um pouco dos idiomas com elas, me ajuda a sentir em casa.

Qual foi a sensação após o primeiro gol?

Foi muito bom. É sempre bom conseguir o primeiro gol e não ter que esperar muito por isso. Queria que fosse rápido e foi muito bom para mim.

Pernille Harder balançou as redes adversárias na goleada por 9 a 0 contra o Bristol City. O embate foi realizado em Kingsmeadow, pela Women’s Super League. Relembre o jogo aqui.

Como é trabalhar com Emma Hayes?

Tem sido muito bom. É inspirador ter uma noiva treinadora. É uma nova forma de pensar e observar diferentes partes do jogo. Estou gostando.

Alguma companheira de equipe surpreendeu pela qualidade?

Não, eu sabia que o Chelsea era uma equipe muito boa. Há tantos talentos e jogadoras promissoras na equipe. Há jogadoras técnicas e criativas também. Então, eu sabia no que estava me envolvendo. Eu vejo o que elas podem fazer e isso realmente me anima para o restante da temporada.

A corrida pelo título inglês já está emocionante também

As primeiras cinco ou seis equipes [da WSL] são muito boas, podem tirar pontos de qualquer um. Talvez haja uma parte baixa que não esteja no mesmo nível, mas o fato de ter cinco ou seis equipes nesse nível é realmente impressionante. Vai ser muito interessante, você sabe que a parte de cima pode perder pontos. É importante, não é uma liga com duas equipes predominantes e essas equipes tiram pontos uma da outra.

Como você se sente com o título de Jogadora do Ano da UEFA?

Estou muito feliz. É um daqueles prêmios individuais que você sonha, e recebo o meu segundo troféu. Era um prêmio que você sonhava quando criança. Eu acho que vou entender quão grande é esse prêmio depois que eu parar de jogar. Meus objetivos para a temporada e para próxima temporada serão os mesmos – vencer tudo novamente.

Por fim, relembre os último jogos do Chelsea Women. Primeiramente, a vitória contra o Arsenal, por 4 a 1, na Copa da Liga Inglesa. Posteriormente, o triunfo contra o Manchester City, por 3 a 1.

