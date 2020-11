Pausa Internacional: Mendy soma clean sheet e Batshuayi marca duas vezes

A pausa internacional para os clubes está em andamento e o Chelsea cedeu atletas para os selecionais nacionais. Você pode conferir a lista aqui. Na quarta-feira (11), os primeiros futebolistas do clube de Londres entraram em campo para compromissos das respectivas seleções. Por isso, Edouard Mendy e Michy Batshuayi se destacaram no primeiro dia de bola rolando. Primeiramente, o goleiro somou mais um jogo sem sofrer gols e foi decisivo para Senegal. Por outro lado, o belga balançou as redes em duas ocasiões no amistoso contra a Suíça.

Copa Africana de Nações

A seleção senegalesa venceu Guiné-Bissau por 2 a 0, com os gols de Sadio Mané, aos 44 minutos do primeiro tempo e convertendo penalidade máxima. Posteriormente, aos 29 minutos da etapa final, Opa Nguette deu números finais ao duelo. Edouard Mendy realizou algumas defesas importantes no jogo, garantindo o triunfo aos Leões de Teranga. Por fim, o resultado concede a liderança do Grupo I para os senegalenses. Senegal 9, Congo 3, Guiné-Bissau 3 e Essuatini 0.

Amistosos

Bélgica

Em empréstimo ao Crystal Palace, Michy Batshuayi brilhou na vitória da Bélgica, contra a Suíça, por 2 a 1. O atleta do Chelsea marcou os dois gols mandantes do jogo. Entretanto, os suíços abriram o placar após o gol de Mehmedi, aos 12 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, Batshuayi marcou aos quatro e no minuto 25 do segundo tempo. Por fim, dois jogos válidos pela Liga das Nações estão no calendário da Bélgica. Primeiramente, a Inglaterra, no dia 15 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília). Logo após, o duelo contra a Dinamarca, dia 18, no mesmo horário, e ambos os compromissos serão de mando de jogo belga.

Alemanha

Antonio Rudiger jogos os 90 minutos da vitória alemã contra a República Checa por 1 a 0. O defensor compôs a linha de três peças defensivas de Joachim Low, técnico da Alemanha. Atuando na Red Bull Arena, em Leipzig, o gol do time mandante foi marcado Gian-Luca Waldschmidt, atleta do Benfica. Por fim, dois compromissos aguardam Rudiger e os companheiros de seleção alemã. Primeiramente, o duelo contra a Ucrânia, dia 14, às 16h45, em Leipzig. Em conclusão, o jogo fora de casa contra a Espanha, dia 17 de novembro, às 16h45, no La Cartuja.

Itália

Emerson Palmieri participou da vitória italiana contra a Estônia por 4 a 0. O lateral foi substituído com 71 minutos de jogo e o placar apontava 2 a 0 para a Azzurra. Além disso, Jorginho foi suplente nesse jogo, mas não entrou em campo para o duelo amistoso. Os gols italianos foram marcados por Grifo (2x), Bernadeschi e Orsolini. Polônia, em casa, e Bósnia e Herzegovina, longe do território italiano, serão os próximos desafios da Itália na Liga das Nações.

França

Olivier Giroud, Kurt Zouma e N’Golo Kanté participaram da derrota francesa frente ao selecionado da Finlândia por 2 a 0. Giroud e Zouma iniciaram o jogo e Kanté entrou no segundo tempo da partida. Ao todo, 57 minutos de jogo para Giroud, Zouma participou de todo o duelo, enquanto Kanté atuou em aproximadamente 35 minutos de embate. Daqui dois dias, a França mede forças contra Portugal, em território lusitano, na Liga das Nações. Posteriormente, e pela mesma competição, a Suécia viaja até o solo francês para novo compromisso. Os jogos estão agendados pra 14 (Portugal) e 17 (Suécia) de novembro.

