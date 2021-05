Os últimos jogos da WSL: o título vem?

Apesar das comemorações após a classificação para a final da Champions League, o Chelsea Women logo volta suas atenções para a Women’s Super League. Com dois jogos para o fim do campeonato, as Blues brigam pelo título.

A princípio, a liderança não é mais das londrinas, uma vez que o Manchester City venceu e agora está a um ponto de vantagem. Entretanto, as Citizens possuem uma partida a mais que a equipe de Emma Hayes.

O derby londrino

Tottenham vs Chelsea será o encerramento da 21ª rodada da WSL, que começou no último domingo (02).

Ainda que seja um clássico, as Blues são amplamente favoritas para o confronto, afinal estão em segundo lugar na liga e embaladas pela goleada contra o Bayern. As Spurs, por outro lado, estão apenas na oitava posição da liga e não possuem vitórias nos últimos doze jogos.

Além disso, o histórico da temporada é favorável às vice-líderes, já que em dois jogos contra o time de Rehanne Skinner, incluindo WSL e Conti Cup, o agregado é de 6 a 0 para o Chelsea.

A partida será na quarta-feira (05), no The Hive Stadium, às 13:30 no horário de Brasília.

A rodada decisiva

O encerramento da liga para as Blues será contra o Reading, no domingo (09).

Independentemente do resultado contra o Tottenham, a taça ainda estará em aberto ao chegarem na última rodada.

Assim como as Spurs, o Reading não briga por mais nada, porém fizeram uma temporada regular e se encontram na sexta posição. Ainda assim, a única partida entre ambos os times foi uma goleada do Chelsea por 5 a 0.

O último jogo da liga será no Kingsmeadow, às 10:30 da manhã (horário de Brasília) do dia 9.

O que é preciso para as Blues serem campeãs

A taça ir ou não para Londres depende somente do próprio Chelsea. Para que ocorra, são necessárias duas vitórias nos dois jogos restantes.

O time ainda pode ser campeão com uma vitória e um empate, porém nesse caso precisaria torcer para o Manchester City não ultrapassar no saldo de gols.

Por fim, em qualquer outro cenário as Blues precisariam de torcer para um tropeço das Citizens no jogo restante.

