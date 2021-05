O último jogo do Chelsea Women em 2020/2021

Apesar da final da UEFA Women’s Champions League ter acontecido no último domingo, o Chelsea ainda tem um último compromisso antes de finalizar a temporada. A partida será válida pelas oitavas de final da Women’s FA Cup e o adversário será o Everton.

A chance da revanche

Devido à pandemia, a edição 20/21 da Women’s FA Cup só irá terminar na temporada seguinte, assim como foi o torneio passado.

Dessa forma, as Blues irão enfrentar o time da cidade de Liverpool em busca de uma vaga nas quartas de final da competição, que terão lugar no final de setembro.

A partida não só representa a chance do Chelsea se reerguer após perder a Champions, como também pode ser uma revanche das londrinas em cima das Toffes. Isso porque ambos os times se enfrentaram nas quartas da FA Cup da última temporada e o Everton acabou vitorioso.

O jogo será no Kingsmeadow, casa das Blues, no dia 20, às 15 horas de Brasília. A partida terá transmissão pelo aplicativo ou site The FA Player.

Um possível domínio inglês

O vice na Champions acabou com os sonhos do Chelsea de ganharem todos os títulos da temporada. Entretanto, ainda há a possibilidade de Emma Hayes e sua equipe conquistarem as quatro taças inglesas em 2020/2021.

O time já foi campeão da Community Shield, da Conti Cup e da Women’s Super League, e agora busca a FA Cup para selar a total dominância em solo inglês.

