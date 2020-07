O renascimento de Giroud

Olivier Giroud é um dos jogadores que faz bom retorno ao futebol após a parada devido à pandemia. Desde o retorno já são três gols em cinco partidas, quatro delas como titular. Além disso, o centroavante de 33 está participando mais do jogo demonstrando qualidade no pivô e na pressão alta.

Entretanto, essa boa fase não vem só de agora. Desde fevereiro o francês se tornou a principal escolha ofensiva de Frank Lampard, em parte pela má fase de Tammy Abraham. Assim, neste ano já são oito jogos como titular e dois saindo do banco para anotar cinco gols. Além disso, nas partidas em que começou jogando este ano, o Chelsea não perdeu. São sete vitórias e um empate para os Blues.

Apesar da boa fase, o centroavante estava praticamente fora dos planos do treinador até janeiro. Na primeira metade da temporada, Giroud acumulou nada menos do que 17 jogos sem figurar no banco de reservas e mais 12 como suplente não utilizado. Além disso, foram mais oito jogos, quatro como titular, sem balançar as redes.

Rei da Europa League e desconfiança da torcida

Giroud nunca foi unanimidade no Chelsea. Ao contrário, o ex-jogador do rival Arsenal chegou em janeiro de 2018 repleto de desconfiança. Entretanto, sua vinda foi bancada principalmente pela escassez de gols no time de Antonio Conte. Assim, como reserva, sua atuação se limitou a cinco gols em 18 partidas.

A temporada seguinte não começou diferente. O francês ainda mantinha seu status de reserva e até novembro não havia balançado as redes na liga nacional. Assim, a Premier League viu o artilheiro marcar somente duas vezes e distribuir quatro assistências em 27 partidas. Em compensação, no âmbito internacional ele era um dos principais jogadores dos Blues. Com boas atuações na Europa League, incluindo um hat-trick na vitória por 5-0 sobre o Dynamo de Kiev, Giroud parecia querer pavimentar seu caminho no lado azul de Londres.

Portanto, a boa fase recente de Giroud só é surpresa para aqueles que não se lembram da campanha da Europa League na temporada passada. Sob o comando de Maurizio Sarri, o francês anotou 11 gols e cinco assistências. Além disso, foi diretamente responsável por três dos quatro gols do Chelsea sobre o ex-time Arsenal na final. Com um gol e duas assistências, o jogador atuou pelos 90 minutos na vitória por 4-1.

Apesar de tudo, campeão do mundo

Apesar de ser o primeiro centroavante titular de uma seleção campeã mundial que não balançou as redes, o francês foi fundamental na trajetória. Entretanto, segundo estatísticas da Opta Sports, considerando os principais centroavantes das equipes que chegaram pelo menos até as oitavas da competição, Giroud foi o terceiro que mais participou das ações com bola.

Então, o atacante acabou campeão da maior competição de futebol do mundo sem acertar um único chute entre as três traves. Além disso, na final, não teve sequer a oportunidade de tentar chutar. Mas, no final das 13 finalizações durante todo o torneio, a taça foi levantada pelos Bleus. Parece que a cor de Giroud realmente é o azul.

