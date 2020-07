‘Não seria o jogador que fui se não tivesse treinado com Maradona’, diz Zola

O Chelsea começou bem a próxima temporada já assegurando as chegadas de Timo Werner e Hakim Ziyech. Ao contrário de muitos atletas utilizados nesta temporada, os novos jogadores já são estrelas do futebol mundial. Assim, é comum que alguns jovens se sintam pressionados pelas contratações. Entretanto, Gianfranco Zola incentiva os garotos do Chelsea a não temerem a chegada de grandes nomes.

Zola, que teve um dos melhores mentores para um jogador da posição nos anos 1980, ressaltou a importância de Diego Maradona em seu jogo. “Eu não seria o jogador que fui se não tivesse treinado com ele. Assim, ele foi tão influente em todos os aspectos do meu jogo que eu seria completamente diferente”, revelou.

Os jovens do clube estiveram à altura do desafio na atual temporada. Nomes como Tammy Abraham e Mason Mount foram fundamentais em uma campanha de transição. Justamente por isso, Zola exemplifica seu conselho com um caso de dentro do próprio clube. “Eu não acho que Terry teria sido o jogador que foi se não tivesse Desailly ou Leboeuf à sua frente”, explicou.

“O que te torna melhor não é jogar todos os jogos em um campeonato modesto, mas 10 em uma liga muito competitiva”, analisou ele. “Além disso, há um erro comum que é dizer que ‘precisamos usar os jovens’, mas como medir isso? Só se eles estiverem jogando com bons jogadores e puderem encaixar no nível deles”, completou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp