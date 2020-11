Mount é elogiado por ex-atleta do Chelsea

Ashley Cole, ex-atleta do Chelsea, foi entrevistado pela ITV sobre Mason Mount. O ex-lateral do Chelsea e da seleção da Inglaterra apontou as qualidades que o futebolista de 21 anos agrega ao selecionado nacional. Além disso, Cole iniciou a entrevista falando que não acredita em uma comparação entre Mount e Jack Grealish, outro atleta de destaque com a Inglaterra.

“Não podemos comparar os dois. A qualidade que Mount concede ao time da Inglaterra, além do time do Chelsea. Ele agrega energia, uma vontade de correr e juntar-se ao plantel. Esse desejo e essa ética de trabalho é uma obrigação, é o padrão, mas com qualidade. Portanto, eu acho injusto comparar os dois”, disse Ashley Cole. As falas de Cole sobre Mount foram reverberadas no Metro, você pode conferir nesse link o que o lateral disse sobre o meio-campista do Chelsea.

Recentemente, Ashley Cole elogiou outra peça do plantel londrino – Hakim Ziyech. “Ele está usando o pé esquerdo com perfeição e já está trazendo resultados. Ou seja, eu acho que ele é um grande jogador para o Chelsea”, disse Ashley Cole. Leia toda a entrevista de Cole, sobre Ziyech, no link anexado.

Em conclusão, Mason Mount foi questionado nesta semana sobre as críticas nas redes sociais em relação ao seu trabalho.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp