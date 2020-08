Mount contrariou pai para ter chance de subir à equipe principal do Chelsea

A relação de Mason Mount com o Chelsea começou ainda muito cedo. O inglês desembarcou na Academia com apenas seis anos de idade. Persistiu, vivenciou alguns empréstimos na Inglaterra e fora do país. Até que na temporada 2019/2020 ganhou uma oportunidade na equipe principal dos Blues. Justamente com Frank Lampard. Ambos haviam trabalhado juntos no Derby County um ano antes.

Encerrado seu primeiro ano como atleta dos Blues, Mount voltou ainda mais no tempo. A princípio o inglês rememorou de quando decidiu permanecer no clube. “Quanto eu tinha 14 anos foi sortudo de receber a oferta de um novo contrato. Mas alguns jovens deixaram [o clube]”, conta ao site oficial do Chelsea.

Entre os que seguiram novos rumos estava Declan Rice, melhor amigo de Mount. De acordo com o blue, a partida de Rice o afetou. “Quando Dec partiu isso me afetou na época. Eu sabia que aquele não seria o fim para ele. Que ele trabalharia duro para chegar onde está”, relembra Mount.

Maturidade para seguir atrás do sonho

Mount contrariou o próprio pai. Dispostos a brilhar, buscou inspiração no mais bem sucedido jovem da base. No fim, o inglês encarou o desafio de queixo erguido. “Meu pai me questionou [sobre ficar], porque naquela época poucos jovens estavam subindo ao time principal. John Terry foi o único a subir e teve uma carreira incrível. Eu sempre acreditei que poderia estar lá se trabalhasse duro e com determinação. E não deixei ninguém me tirar do meu foco, até mesmo meu pai teve suas dúvidas”, afirma o atleta.

A insistência de Mount valeu a pena. Na última temporada ele atuou em 37 partidas da Premier League. Ou seja, esteve ausente em uma única partida da competição. Ao todo foram 53 jogos com a camisa azul, oito gols e seis assistências em 2019/2020.

Antes disso vestiu a camisa do Vitesse (Holanda) e do Derby County. Por fim tais experiências preparam o jovem sonhador ao seu maior desafio. “Eu havia dito que ficaria e trabalharia o mais duro que pudesse. Eu acreditava que poderia estar na equipe principal e fui atrás [do objetivo]”, destaca.

Confiança de Lampard foi a chave da mudança

De olho na equipe principal dos Blues, Mount encontrou em Lampard o “trampolim” necessário. A dupla esteve junta na caminhada do Derby na Championship 2018/2019. E bateram na trave na briga pelo acesso (perderam para o Aston Villa de Terry). Mas engana-se quem pensa que a passagem dos dois no clube anterior foi fracassada. De certa forma Mount encontrou o “homem” que abriria as portas para ele no time principal do Chelsea.

“Ele sabe quando precisa colocar os braços ao redor de você e sabe quando dizer a você que precisa melhorar em algum aspecto, ou olhar para o seu jogo e onde você pode fazer melhor”, afirma Mount. Depois de uma boa temporada de estreia, o que o jovem mira no horizonte? Troféus. “Há coisas que precisamos melhorar, mas estamos no caminho certo e estamos nos encaminhando para vencer troféus”, finaliza.

