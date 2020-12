Edouard Mendy recebe elogios de Manuel Neuer

Edouard Mendy acumula boas partidas e uma sequência sem derrotas com o Chelsea. Além disso, o goleiro senegalense recebeu elogios de um dos melhores goleiros do mundo: Manuel Neuer. O defensor da meta do Bayern de Munique avaliou Mendy como “nível mundial” em razão da recente forma do goleiro do Chelsea.

“Há muitos goleiros de nível mundial atualmente neste momento. Por exemplo, Edouard Mendy, que saiu do Rennes para o Chelsea. Ele é um jogador que eu vi apenas na Ligue 1, ele se juntou ao Chelsea e teve sucesso imediato. É muito bom ver isso. Além disso, eu estou feliz por ver tantos goleiros hoje em dia. Afinal, somos uma irmandade”, disse Neuer em entrevista reverberada pelo TalkSport.

Por fim, Mendy chegou ao Chelsea em 2020 e assinou um contrato de cinco anos com a equipe de Stamford Bridge. Anteriormente, o arqueiro prestou serviços ao Rennes, Stade Reims, Marseille B e Cherbourg. Goleiro de 1,96 e 28 anos, Mendy não participou do embate contra o Krasnodar, válido pela UEFA Champions League. Entretanto, a expectativa é que o defensor da meta do Chelsea retome o posto para o jogo contra o Everton, no próximo dia 12.

Próximos jogos

Os dois próximos compromissos do Chelsea serão válidos pela Premier League. Primeiramente, na 12ª rodada, o Chelsea viaja até Liverpool para medir forças contra o Everton. O embate está agendado para 12 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Goodison Park. Por outro lado, o 13º duelo será contra o Wolves, também fora de casa. A partida está prevista para dia 15, às 15h (Brasília), no Molineux.

