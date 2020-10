Mason Mount marca em vitória da Inglaterra: “Foi uma conquista especial”

Mason Mount foi o autor do segundo gol da Inglaterra na vitória contra a Bélgica por 2 a 1. O jogo foi realizado no domingo (11), no Wembley Stadium, em Londres. Primeiramente, Romelu Lukaku abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Posteriormente, Marcus Rashford igualou ainda na etapa inicial. Por fim, Mason Mount fez o segundo gol da Inglaterra e último tento do embate: 2 a 1 para a Inglaterra.

“Foi uma conquista especial. […] É uma grande vitória para nós e vai contribuir muito para a confiança”, iniciou Mason Mount. “Queremos continuar evoluindo e podemos fazer isso com os jogadores que temos na equipe. Temos a mentalidade e a ética de trabalho para continuar avançando e ficarmos cada vez melhores. Esse é o caminho que estamos no momento”, disse Mount.

Além disso, o atleta do Chelsea analisou que a Inglaterra, na etapa complementar, melhorou e tomou a iniciativa contra uma equipe perigosa. “Tínhamos que nos resguardar, pois a Bélgica é uma equipe muito boa na proximidade da área e praticam um belo futebol”, disse.

“No intervalo, pudemos nos reunir e conversar sobre o que poderíamos fazer melhor e tentar consertar os problemas que estávamos tendo. Marcar um pouco mais alto, colocar pressão no adversário, tentar recuperar aq bola no meio-campo e o mais rápido possível. Além disso, ficar mais tempo com a bola e criar chances. Conseguimos fazer isso no segundo tempo”, afirmou Mount.

Por fim, o próximo jogo da Inglaterra será contra a Dinamarca, dia 14 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), pela Liga das Nações. O embate será válido pela quarta rodada da primeira fase.

Classificação Liga A Grupo 2: Inglaterra 7, Bélgica 6, Dinamarca 4 e Islândia 0.

