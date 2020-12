Mason Mount destacado em seleções da rodada da Premier League

O WhoScored e o SofaScore escolheram Mason Mount como integrante da Seleção da Rodada 11 da Premier League. Primeiramente, o WhoScored concedeu nota 9 ao atleta do Chelsea. Por outro lado, o SofaScore avaliou o meio-campista com a nota 8.3.

O WhoScored apontou a partida de Mason Mount como “outra atuação de encher os olhos”, iniciou o portal. “Mount estava no coração de todas as coisas boas e realizadas pelo Chelsea na vitória por 3 a 1 contra o Leeds. Ele registrou uma assistência e foi escolhido o Homem do Jogo pelo WhoScored. Além disso, Mount registrou sete passes importantes contra o Leeds, um recorde pessoal em jogos pelo Chelsea. Por fim, cinco desarmes e interceptações combinadas pelo atleta”, concluiu o portal.

Inicialmente, o portal apontou: Kelleher, Wan-Bissaka, Vestergaard, Matip e Van Aanholt no setor defensivo. Logo após, Salah, De Bruyne, Mount e Eze compuseram a segunda linha. Por fim, Benteke e Zaha foram apontados pelo WhoScored.

Por outro lado, o SofaScore escolheu uma base semelhante ao WhoScored. Kelleher, Wan-Bissaka, Vestergaard, Matip e Van Aanholt foram eleitos para o setor defensivo Posteriormente, Mount, De Bruyne e Bruno Fernandes integraram a linha de meio-campistas. Em conclusão, Zaha, Benteke e Salan foram os escolhidos para o ataque do selecionado.

Por fim, vale destacar que o atleta do Chelsea já tinha sido exaltado pelos portais esportivos anteriormente. Destaque na Rodada 3, contra o West Browmich Albion, no empate em 3 a 3.

