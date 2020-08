Marcos Alonso completa quatro anos no Chelsea

Através das redes sociais, o Chelsea FC relembrou a marca de quatro anos da contratação do lateral-esquerdo Marcos Alonso. O espanhol foi confirmado pela equipe londrina em agosto de 2016, após negociação com a Fiorentina (Itália). O defensor se juntou ao Chelsea, quando a equipe era comandada por Antonio Conte, em contrato de cinco anos.

Em 2016, Marcos Alonso mencionou sua felicidade na primeira entrevista como atleta do Chelsea. “Estou muito feliz. É um avanço na minha carreira e eu acho que é o lugar perfeito para eu continuar desenvolvendo. É momento, para mim, de ganhar alguns títulos”, disse o espanhol. Em adição

O atleta de 29 anos tem passagens pelo Real Madrid Castilla, Bolton, Fiorentina, Sunderland (empréstimo) e Chelsea. No período como atleta do Chelsea, o espanhol integrou o plantel em três campanhas vitoriosas. As conquistas do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Europa League.

Em relação aos prêmios individuais, o espanhol integrou a Equipe do Ano da Premier League, na temporada 2017/2018, da Professional Footballers’ Association (PFA). Visto que Marcos Alonso foi o único atleta do Chelsea na lista de premiados.

Alonso fez sua primeira partida com o uniforme do Chelsea em setembro de 2016. Vitória contra o Leicester, em um jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. Uma vez que o primeiro triunfo foi assegurado, o primeiro duelo de Alonso também foi a apresentação do atleta ao esquema 3-4-3 de Antonio Conte.

De saída?

Entretanto, o nome de Marcos Alonso foi ligado ao mercado de transferências para a temporada 2020/2021. Após a confirmação de Ben Chilwell no Chelsea, há possibilidade do espanhol retornar ao território espanhol. O Sevilla, atual campeão da Europa League, foi apontado como possível destino do camisa 3 do Chelsea. Por isso, a permanência de Alonso em Stamford Bridge, mesmo com a marca expressiva de quatro anos de casa, é alvo de questionamentos e dúvidas.

Dessa maneira, e ciente do cenário duvidoso ao espanhol, fica o questionamento aos torcedores do Chelsea. Marcos Alonso deve ficar? Ou deve sair?

Ficha Técnica

Nome: Marcos Alonso Mendoza

Nascimento: 28 de dezembro de 1990 (29 anos)

Local: Madri, Espanha.

Altura: 1,88m

Peso: 85 quilos

Posição: Lateral-esquerdo

Camisa: Número 3

