Marcos Alonso completa quatro anos desde a estreia no Chelsea

O lateral-esquerdo Marcos Alonso fez sua estreia com o Chelsea no dia 20 de setembro de 2016. Vitória do time londrino diante do Leicester, por 4 a 2, em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. Os gols do Chelsea na partida foram marcados por Gary Cahill, César Azpilicueta e Cesc Fàbregas. Por outro lado, Okasaki fez os dois tentos do Leicester.

O time londrino entrou em campo com a seguinte formação. Begovic; Azpilicueta, David Luiz, Cahill e Alonso; Matic e Fàbregas; Moses, Loftus-Cheek e Pedro; Batshuayi. Entretanto, Chalobah, Hazard e Diego Costa participaram do embate. Antonio Conte era o treinador do Chelsea.

Relembre o jogo Leicester 2×4 Chelsea (20/09/2016).

Além disso, o espanhol completou 150 jogos com a camisa do Chelsea, na vitória contra o Brighton por 3 a 1. Marcos Alonso soma 22 gols, 18 assistências, 22 cartões amarelos e um cartão vermelho com o clube londrino. Totalizando uma marca superior aos 12 mil minutos de atuações com o time de Stamford Bridge. (12,991). Por fim, o dono da camisa 3 do Chelsea tem contrato até 2023 com a equipe de Stamford Bridge.

Recentemente, Alonso completou quatro anos de Chelsea. Por isso, o Chelsea Brasil relembrou a data especial ao lateral-esquerdo espanhol. Em conclusão, Marcos Alonso conquistou três títulos com a camisa do time londrino. Uma edição do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Europa League.

Ficha técnica

Nome: Marcos Alonso Mendoza

Nascimento: 28 de dezembro de 1990 (29 anos)

Local: Madri, Espanha.

Altura: 1,88m

Peso: 85 quilos

Posição: Lateral-esquerdo

Camisa: Número 3

