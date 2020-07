Loftus-Cheek pode ser como uma nova contratação, afirma Lampard

Quando perguntado sobre a condição física de Ruben Loftus-Cheek após a partida contra o Norwich, Frank Lampard confirmou a sua expectativa de que “ele seria como uma nova contratação quando voltar à forma de antes”. Além disso, o treinador avaliou o quanto “é difícil para o jogador agora, por conta do tempo que esteve fora e pela pausa no campeonato. Por fim, o manager ainda espera que, com uma pré-temporada completa, o meio-campista possa ter o mesmo impacto que as chegadas de Timo Werner e Hakim Ziyech.

Contra os Canários Loftus-Cheek iniciou seu primeiro jogo em Stamford Bridge desde a lesão em maio de 2019. O jovem de 24 anos esteve no time titular pela segunda vez desde o retorno das competições. “Ele trabalhou muito duro para chegar onde está agora. Temos que lhe dar um pouco de crédito e tempo para recuperar a forma”, avaliou Lampard. O jogador ainda tenta recuperar os melhores dias após romper o tendão de Aquiles na última temporada.

Quando perguntado sobre a sua própria performance, o jogador se demonstrou esperançoso. “Eu sinto que estou melhorando e meu jogo está fluindo. Eu fiquei muito feliz de começar a partida e ter mais minutos. Esta lesão é muito diferente das que eu tive antes, portanto a explosão ainda não voltou. Mas estou chegando lá”, analisou o atleta.

