Liga das Nações: Werner e Rüdiger empatam; Ampadu vence novamente

A Alemanha, de Timo Werner e Antonio Rüdiger, empatou novamente em 1 a 1 na Liga das Nações. Desta vez, a igualdade no marcador foi diante da seleção da Suíça. Os alemães somam dois jogos e dois empates na Liga das Nações. Por outro lado, o País de Gales, de Ethan Ampadu, venceu a Bulgária por 1 a 0.

Confira um resumo sobre os jogos e o desempenho dos atletas do Chelsea na competição internacional. Além disso, veja também o desempenho dos atletas do Chelsea na primeira rodada da Liga das Nações.

Alemanha

Após o empate em 1 a 1 contra a Espanha, o selecionado alemão acumulou o mesmo placar diante da Suíça. Aos 14 minutos de jogo, Ilkay Gündogan abriu o placar para a equipe de Joachim Löw. Logo após, Timo Werner teve a chance de fazer o segundo tento, mas finalizou por cima do gol. Por outro lado, a Suíça acertou a trave antes do intervalo e conseguiu o gol de empate. Silvan Widmer, atleta do Basel, deu números finais ao duelo: 1 a 1.

Timo Werner e Antonio Rudiger iniciaram como titulares e participaram de todo o compromisso alemão. Enquanto Kai Havertz foi liberado do selecionado nacional para concretizar a negociação com o Chelsea e iniciar os treinamentos com a equipe londrina.

Por isso, o próximo duelo da Alemanha será contra a Ucrânia. O jogo está marcado para dia 10 de outubro, às 15h45, com mando ucraniano.

Grupo 4 (após duas rodadas): Espanha 4, Ucrânia 3, Alemanha 2 e Suíça 1

Espanha

A equipe espanhola venceu o primeiro jogo na Liga das Nações. Com Kepa Arrizabalaga no banco de reservas, vitória da Espanha, diante da Ucrânia, por 4 a 0. Sergio Ramos (duas vezes), Ansu Fati e Ferrán Torres fizeram os gols da Roja. A seleção ucraniana que é comandada por Andriy Shevchenko, ex-jogador do Chelsea.

Desta forma, o próximo duelo espanhol será contra a Suíça. O jogo está marcado para dia 10 de outubro, às 15h45, com mando da Espanha.

Grupo 4 (após duas rodadas): Espanha 4, Ucrânia 3, Alemanha 2 e Suíça 1

País de Gales

Dois jogos e duas vitórias por 1 a 0 para o País de Gales na Liga das Nações. Ou seja, a liderança é do grupo é do selecionado de Ethan Ampadu. Integrante da Liga B, ao lado de Finlândia, Irlanda e Bulgária, a seleção galesa venceu os búlgaros por 1 a 0. O gol do embate foi marcado pelo jovem Neco Willians, de 19 anos. Ethan Ampadu, atleta do Chelsea, atuou em toda a partida.

Desta maneira, o próximo embate dos galeses será contra a Irlanda. O jogo está marcado para dia 11 de outubro, às 15h45, com mando irlandês.

Grupo 4 (Liga B) (após duas rodadas): País de Gales 6, Finlândia 3, Irlanda 1 e Bulgária 1.

