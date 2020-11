Frank Lampard: “Um técnico tem 50 problemas por dia”

Frank Lampard concedeu entrevista ao podcast No Passion No Point, na BBC Sounds sobre os desafios como técnico. Assim sendo, o técnico afirmou que a atual função é mais difícil que os anos de atuação como futebolista. Frank Lampard atuou por 13 anos no Chelsea e, inserido na área técnica, ele observa as situações do futebol em outra perspectiva.

“A vida de um jogador é uma bolha de egoísmo até certo ponto. Os fatos e a realidade são que agora eu percebo que é (treinar) muito mais difícil do que jogar em termos de ser desgastante. A vida de um técnico é [formada por] 25 pessoas em uma equipe, funcionários no departamento, problemas em diversas áreas. É muito distante de futebol”.

“Um técnico tem 50 problemas por dia. É muito mais desgastante. Mas eu amo e não posso viver sem isso.”, afirmou Frank Lampard, que está em sua terceira temporada no comando técnico e admite que ainda está buscando o melhor.

Além disso, Lampard afirmou sobre a decisão de assumir o comando técnico de um clube que ele é ídolo. Ou seja, artilheiro (211 gols) e vencedor de diversos títulos com a equipe de Londres. Se não der certo, pode ter um custo.

“Posso dizer que isso me ajudou a conseguir o emprego [no Chelsea] – jogar 13 anos no time, me ajudou a conseguir o emprego. Eu tive que assumir a responsabilidade e dizer que poderia arruinar o que conquistei em 13 anos. Afinal, se eu não for bem, eu serei julgado severa e rapidamente”, concluiu Frank Lampard.

—

