Lampard: a importância de Thiago Silva e relacionamento com Mourinho

Frank Lampard concedeu entrevista coletiva sobre o duelo contra o Tottenham. O técnico do Chelsea comentou sobre a importância de Thiago Silva, pensando no potencial ofensivo do próximo rival. Por fim, Lampard falou sobre o relacionamento com José Mourinho, ex-técnico do Chelsea.

O impacto de Thiago Silva

“Tanto no viés individual quanto a influência que ele está transmitindo para os outros ao seu redor. A parte principal para mim é que você joga conta jogadores espertos como [Harry] Kane e Heung-min Son é que os níveis de concentração devem ser absolutamente perfeitos. Você tem que lidar com as situações, de manter o placar inalterado, e Thiago proporciona isso”, iniciou Frank Lampard.

“Eu espero que o talento individual dele trate dessa situação no domingo, mas a unidade como um todo. Temos que garantir que lidaremos e Thiago é um líder de retaguarda do campo nesse aspecto”, disse o técnico.

Lampard e o relacionamento com Mourinho

“Não acho que nosso relacionamento tenha mudado tanto. Quando saí do Chelsea em 2014, eu mudei e minha vida mudou em uma direção diferente. […] Mudou, mas nós somos sempre muito cordiais. Se eu vejo José, se eu falo sobre ele ou mando mensagens, sempre tivemos um relacionamento. Naturalmente, pelo fato de sermos técnicos de clubes que são rivais, acho que muda o relacionamento. Não de um jeito ruim, pois certamente não tenho problema com isso”, apontou Frank

“Somos pessoas muito competitivas e ambos queremos ter um bom desempenho. Quando falo sobre José, sempre mostro o respeito que tenho por ele. Em todos os sentidos. E sempre senti isso de volta dele”, disse Frank Lampard.

Pressão como treinador

“Todos nós temos pressões como técnicos. Não apenas eu, mas José também. Ele esteve aqui como técnico, portanto, ele sabe muito bem como é”. A pressão no Tottenham será grande, pois José construiu um time fantástico e tem jogadores incríveis. Ou seja, estamos em posições semelhantes. Queremos sucesso, pessoas têm expectativas e estamos trabalhando para isso”, concluiu o treinador do Chelsea.

Chelsea e Tottenham está agendado para domingo (29), às 13h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge. O duelo será protagonizado por equipes da parte de cima da tabela da Premier League. O Tottenham está na primeira colocação, por outro lado, com dois pontos a menos, o Chelsea está no terceiro lugar da competição nacional. Por fim, o jogo terá transmissão da ESPN Brasil.

