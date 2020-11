Lampard fala sobre aprendizado e responsabilidades no Chelsea

Frank Lampard concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre os ingredientes da sua filosofia de comando e como o técnico busca a mentalidade vencedora no time de Londres. Lampard está em sua terceira temporada como técnico e utilizando as lições que ele aprendeu com o seu tempo no futebol. Confira alguns trechos da entrevista do técnico do Chelsea.

Aprendizado

“Uma coisa que eu vi no futebol, desde quando era muito jovem, é uma espécie de cultura de culpa. Eu ouço muito isso. Como atleta, foi muito fácil olhar para as coisas e dizer que foi culpa dos zagueiros ou culpa dos atacantes pois eles não finalizaram com sucesso. Entretanto, eu geralmente sempre olhava para mim. Eu era o meu maior crítico dentro e fora de campo. Eu, claro, cometi muitos erros. Mas se você quer melhorar, você tem que assumir as responsabilidades”, iniciou Frank Lampard.

“É de extrema importância para mim, como técnico. E é uma mensagem que você realmente precisa assimilar e repassar. Afinal, é muito fácil quando você chegar no posto de técnico ou dirigente e você já fez sua carreira e teve um milhão de erros. Você está inserido ‘no alto da árvore’ ou no escritório e não pensar nos erros de um atleta de 21 anos que você cometeu, pois você pensa que está no topo”.

“[…] Portanto não posso pensar que minha moral ou meus valores sejam transmitidos a todos, logo todos serão grandes treinadores também e vão aproveitar ao máximo do talento. Não, pois eu também cometi erros”.

A visão de Lampard

“Minha visão agora, como treinador, é que eu sou responsável. E eu acho que a única maneira de criar um ambiente que pareça estar pedindo todos 100% responsáveis é observando você mesmo. Eu não acho que seja um problema mostrar fraqueza. Não acho que seja um problema preparar a equipe durante uma semana e, no final de semana, não funcionar”.

“Uma das coisas que eu realmente tento fazer é olhar para mim e dizer. ‘O que eu poderia ter feito em determinada ocasião? Não posso culpar os jogadores por esse desempenho’. Por isso, em alguns momentos, você refletirá e vai observar como time está e eu tenho que estar 100% envolvido nisso”.

Mentalidade de respeito e união

“Quero que sejamos um grupo de boas pessoas, além de bons jogadores e uma boa equipe. Eu acho que devemos ter respeito entre as pessoas e você definitivamente dita esse posicionamento para o clube. Isso é definitivamente minha responsabilidade. Sou 100% responsável por isso e você tenta promover isso regularmente – em como você treina, como você age e se você vê coisas que não gosta dentro de campo, tem que agir nisso. Por isso, eu quero jogadores que possa contar um com os outros quando entrarem em campo. Que sejam fortes. Por outro lado, que haja apoio entre eles”, concluiu Frank Lampard.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp