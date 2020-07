Lampard exalta mentalidade de Giroud

Olivier Giroud mais uma vez deixou sua marca no placar com a camisa dos Blues. Até agora já são quatro gols desde o retorno das competições. Além disso, o francês alterou o marcador nas últimas três vezes como titular. Assim, Frank Lampard, quando perguntado sobre o desempenho do atleta foi enfático ao exaltar o profissionalismo do centroavante. “Mesmo antes da parada ele entrava em campo e fazia a diferença. Ele nunca me deu problemas e sempre treinou de forma brilhante”, avaliou o treinador.

Leia mais: O renascimento de Giroud

O jogador de 33 anos esteve próximo de deixar o clube em janeiro, mas Lampard apostou no veterano e agora colhe os frutos. “Eu disse para ele que queria que ficasse e, mesmo que não viesse jogando, a forma que lidou com isso foi fantástica”, afirmou o técnico. Ou seja, mesmo de fora de quase toda a primeira metade da temporada por opção do manager, Giroud se manteve treinando forte e vem entrando bem após queda de rendimento de Tammy Abraham.

Antes do jogo contra o Norwich, o treinador disse que falta maturidade e mentalidade dentro de campo. Além disso, a principal observação frente à última derrota foi que os jogadores precisam falar mais dentro de campo. Portanto, Giroud parece ter entendido o recado. “Quando ele está no time devemos usar seus atributos aéreos. Ele tem uma mentalidade importante e está marcando gols fundamentais para nós no momento”, exalta Lampard.

