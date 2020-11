Lampard: “Estou muito satisfeito com Timo Werner”

Frank Lampard reiterou que as relações dentro de campo levam tempo e paciência deve ser concedida aos novos atletas do time. Assim sendo, o técnico do Chelsea falou sobre a importância do processo de conhecimento dos colegas de equipe. Principalmente, para os atletas mais jovens. Por isso, Lampard mencionou Timo Werner, que soma gols pela seleção nacional e pelo clube nos últimos compromissos.

Período de aprimoramento

“Eu estou muito satisfeito com Timo. Quando você faz uma contratação grande, todos esperam que entre e comece a todo vapor. Esperam que você conheça todos eles [colegas de equipe] e que você faça as jogadas que você gostaria. Não é tão simples assim, sempre há um período que você aprimora os seus níveis”.

“Para Timo [Werner] produzir esses números [oito gols nos últimos 12 jogos – clube e seleção] e ter o impacto que ele teve até agora, isso mostra os níveis de qualidade do atleta. Ele é uma pessoa muito fácil de lidar, estou gostando e acho que vai ficar melhor para nós”, disse. “[O Chelsea] é um grupo forte, os jogadores sempre se apoiam e trabalham duro para entrar no time”, concluiu Frank Lampard

Atualmente, o Chelsea acumula uma sequência de quatro vitórias consecutivas com 14 gols marcados e um gol sofridos nos quatro compromissos. Além disso, o Chelsea não perdeu nas últimas 11 partidas, considerando o tempo regulamentar. O último revés foi diante do Liverpool, por 2 a 0, em setembro.

