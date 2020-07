Lampard critica falta de consistência do time em momentos decisivos

O técnico Frank Lampard, em entrevista após a derrota contra o West Ham, se mostrou decepcionado com as falhas do time durante o jogo. O inglês ressaltou que o problema é recorrente e que está sendo trabalhado exaustivamente nos treinos. Entretanto, durante os jogos, o elenco não demonstra a mesma consistência.

“Tivemos a oportunidade de chegar à terceira colocação mas temos que fazer o trabalho completo dentro de um jogo para ter resultados. Se nos desligarmos e cometermos um ou dois erros, encorajamos os adversários. Os jogadores têm de demonstrar essa mentalidade a mais para superar essas partidas”, afirmou Lampard.

“É um sinal de onde estamos. Temos muito trabalho a fazer para chegar onde queremos”, disse. “O motivo de todos os outros times estarem perseguindo Liverpool e Manchester City é por causa da consistência que desenvolveram”, avaliou.

A dolorosa derrota

O Chelsea perdeu a chance de roubar o terceiro lugar do Leicester City na última quarta-feira (1/7). Os Blues foram derrotados por 3-2 pelo West Ham devido a três falhas defensivas, uma delas nos minutos finais. Com a vitória, os Hammers ainda brigam para fugir do rebaixamento. Enquanto isso, os azuis de Londres veem os adversários Manchester United e Wolverhampton mais próximos na tabela.

As falhas defensivas do último jogo foram uma ducha de água fria para os torcedores, que esperavam manter a boa sequência. Contudo, grandes falhas defensivas permitiram que os donos da casa marcassem quatro vezes – uma anulada pelo VAR. Com relação a isso, Lampard explicou que têm a oportunidade de observar de perto o grupo nos treinos e que esses jogadores fazem grandes exibições, mas não estão sabendo aproveitar a vantagem.

“Tem sido uma boa temporada, mas tivemos muitos desses momentos (…) Sem sombra de dúvidas há um bom grupo de jogadores, mas, quando se analisa a consistência, dá para saber que um jogo assim está por vir”, analisou Lampard. A natureza repetitiva dos lances também incomoda o treinador.

A culpa é do sistema defensivo

Apesar de criticar a falta de consistência e atenção do seu time, Lampard não elege culpados pela derrota. Pelo contrário, o treinador ressalta o bom trabalho realizado ao longo da temporada. “Tudo tem que ser colocado em perspectiva. Estamos chateados porque queríamos ter vencido o jogo. Estamos em uma boa posição então não há motivo para se sentir mal. Mas, não posso evitar dizer que deveríamos ter vencido o jogo”, conclui o manager.

Lampard tem se mostrado um bom leitor de jogo. Ao longo das últimas partidas as suas substituições vem dando resultado. Ou seja, pode-se afirmar com relativa certeza de que o técnico está trabalhando os problemas do sistema defensivo. Além disso, o inglês pontua exaustivamente em suas entrevistas sobre a falta de consistência do time nos momentos derradeiros das partidas. Em outras oportunidades o ex-camisa 8 dos Blues já atenuou o problema que, em sua opinião, se deve à juventude do elenco.

Comentaristas elegem culpados

Alguns ex-atletas e comentaristas esportivos também criticaram a forma como veio a derrota dos Blues. Foi o caso do ex-zagueiro do Chelsea, Frank Leboeuf, que categorizou como “estúpida” e “complacente” a atuação contra os Hammers.

“Foi um Chelsea completamente estúpido que não deu o seu melhor. Estava com a posse de bola, com o jogo dominado, mas cometeu muitos erros”, disse o francês à ESPN. “Estou frustrado além de irritado porque eles não fizeram o que tinham que fazer para garantir os três pontos. O Chelsea era superior mas não demonstrou em campo, foram lentos e não mataram o jogo”, completou.

Outro que expôs as falhas dos Blues, desta vez escolhendo um culpado, foi o ex-capitão do Manchester United Gary Neville. O agora comentarista da Sky Sports afirmou que “Marcos Alonso comprometeu o seu lado do campo” quando não acompanhou Andriy Yarmolenko no lance do terceiro gol.

“Olhe para ele! O que você está fazendo Marcos Alonso? Alonso está ao lado dele [Yarmolenko] quando o contra-ataque começa mas nem tenta ir atrás”, indignou-se Neville. “Corra para a defesa o mais rápido que puder quando o seu time perde a bola. Você aprende isso com seis anos de idade”, criticou ainda.

Por fim, Ashley Cole, também nos estúdios da Sky, se disse desapontado após a partida porque o espanhol “poderia ter voltado mais rápido”. Além disso, o ex-lateral criticou também o sistema defensivo como um todo, que “reagiu muito devagar”.

Próximos passos

Não é novidade que o clube está em busca de um novo nome para a lateral esquerda. O alvo número um atualmente é Ben Chilwell, do Leicester. Mas os Foxes não estão dispostos a abrir mão do jovem a não ser por uma grande quantia. Além disso, há de se avaliar o quanto de orçamento Lampard ainda tem para dispor. Pensando nisso, o clube também coloca olhos em jogadores como Nicolas Tagliafico e Alex Telles.

