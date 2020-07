Lampard confirma lesão de Gilmour

Nesta sexta-feira (10) o técnico Frank Lampard confirmou a lesão de Billy Gilmour. O jovem teria saído machucado da partida contra o Crystal Palace na última terça-feira. Portanto, o jogador deve ficar de fora pelos próximos três a quatro meses. A contusão interrompe boa sequência do atleta, que faz grande temporada de estreia.

“Obviamente estou muito desapontado, assim como todos e o próprio Billy. Eu falei com ele ontem e dei o meu apoio”, disse Lampard. “Ele é um garoto forte, mas afetou bastante. Eu entendo que é difícil especialmente para um jogador jovem que recentemente teve chances e estava indo bem. Mas, isso é parte do futebol e eu expliquei isso para ele”, explicou o treinador.

O manager ainda exaltou a mentalidade do atleta, além do seu talento. “Com a personalidade que demonstrou no time principal eu não tenho dúvidas que ele demonstrará o mesmo caráter para superar a lesão”, analisou.

Sobre as outras lesões, Lampard confirmou a ausência de N’golo Kanté com problemas musculares. Fikayo Tomori está próximo de retornar mas ainda não estará disponível contra o Sheffield United. Contudo, Mateo Kovacic já está disponível no elenco.

