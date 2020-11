Lampard comenta possibilidade de retorno da torcida aos estádios

O Chelsea publicou recentemente uma nota oficial sobre o retorno gradual aos estádios. Inclusive, você pode conferir a matéria do Chelsea Brasil sobre a veiculação do clube de Londres. Após o jogo contra o Rennes, Frank Lampard fez suas considerações sobre a possibilidade de retorno da torcida ao Stamford Bridge – e aos estádios da Premier League.

“Acho que, em primeiro lugar, nós queremos os torcedores de volta. Não sei exatamente como o sistema funcionará, é algo que precisa ser discutido de modo aprofundado. Entretanto, o que foi realmente positivo para mim é esse cenário de movimentação e ter a possibilidade de acontecer [o retorno] caso seja for seguro”, iniciou Frank Lampard.

“É o mais importante. Afinal, são tempos incertos. Portanto, nós esperamos que o nível dentro do campo do jogo continue. Que tenhamos os fãs de volta e que nós possamos seguir em frente”.

“Eu estou muito feliz com a notícia, pois muitas coisas foram alteradas na vida recentemente, e que são mais importantes que o futebol. Sobre o futebol, penso em termos de nossos empregos. Sobre jogar nos estádios e desejar que os torcedores voltem para essa atmosfera do futebol. O que isso significa realmente aos fãs. Tudo isso fica cada vez mais evidente em cada jogo que atuamos. Portanto, se for seguro, estaremos muito felizes”, concluiu Frank Lampard.

Em conclusão, confira o pós-jogo do Chelsea Brasil de Rennes 1×2 Chelsea.

