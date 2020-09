Lampard afirma que Ruben Loftus-Cheek pode figurar no papel de camisa 10

Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Frank Lampard disse que Ruben Loftus-Cheek pode ser uma opção no papel de “camisa 10” para o Chelsea nesta temporada. Além disso, o técnico do Chelsea mencionou que dará tempo ao meio-campista para que ele possa retomar a forma e o condicionamento físico.

O atleta de 25 anos passou a maior parte da temporada no lado de fora do campo em decorrência de uma lesão de alta gravidade. Entretanto, Ruben Loftus-Cheek atuou na estreia do Chelsea na Premier League 2020/21, contra o Brighton. O camisa 12 foi mencionado na entrevista de Frank Lampard, após a vitória no Amex Stadium. Segundo Lampard, ele pode atuar no mesmo posicionamento do jogo contra os Seagulls, em outros momentos, mesmo com a competição acirrada pela posição.

“Claro que o Ruben [Loftus-Cheek] ficou muito tempo fora e, inclusive, o retorno dele para atuar foi prejudicado devido ao período de isolamento. Desta forma, teremos que dar um pouco mais de tempo para ele. É uma posição [camisa 10] que ele pode jogar para nós. Eu tenho atletas nessa posição que estão machucados. [Hakim] Ziyech e [Christian] Pulisic estão fora, por exemplo”, disse o treinador quando questionado sobre Loftus-Cheek em um papel mais avançado.

“São jogadores que vão voltar [Ziyech e Pulisic] e vão me dar muitas opções. Portanto, é interessante ver Ruben Loftus-Cheek na posição de camisa 10. Ele certamente poderá nos dar muito nessas áreas”, concluiu Frank Lampard.

A estreia de Loftus-Cheek

Ruben-Cheek foi titular no duelo contra o Brighton, na vitória por 3 a 1, no Amex Stadium. O time londrino entrou em campo com Kepa; Reece James, Christensen, Zouma e Alonso; Jorginho (c) (Azpilicueta 84) e Kanté; Loftus-Cheek (Barkley 60), Mason Mount e Kai Havertz (Hudson-Odoi 79); Timo Werner. Como consta na ficha técnica, Loftus-Cheek foi substituído no segundo tempo. Por outro lado, Barkley adentrou ao campo de jogo.

Segundo o site da Premier League, as estatísticas de Loftus-Cheek, na estreia contra o Brighton, não impressionam. O atleta concedeu 17 passes no duelo inaugural da temporada 2020/21. Positivamente, o camisa 12 teve quatro recuperações de bola durante o jogo. Ruben venceu três duelos contra os adversários, mas perdeu 10 disputas do mesmo quesito. Por outro lado, no tópico duelos aéreos, Ruben Loftus-Cheek venceu o adversário em uma ocasião e perdeu em outras cinco ocorrências. Além disso, abordando números gerais, o atleta tem 78 jogos de Premier League. Totalizando nove gols e seis assistências.

Temporada passada

Na temporada 2019/20, Loftus-Cheek teve uma média de 18.86 passes por jogo no Campeonato Inglês. O futebolista deu uma assistência e 132 passes na temporada 2019/20. O atleta atuou em sete jogos, não marcou gols, mas contabilizou cinco vitórias e duas derrotas. O índice mais chamativo dentro das atuações da Premier League, na temporada passada, foi recuperações de bola. 13 vezes nos sete jogos.

Próximo jogo do Chelsea

Desta forma, o próximo jogo do Chelsea será contra o Liverpool, duelo válido pela segunda rodada da Premier League. O embate está marcado para dia 20 de setembro (domingo), às 12h30, em Londres. O jogo marca a estreia do time londrino em Stamford Bridge na temporada 2020/21.

