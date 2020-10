Kovacic, England, Tomori e Gilmour recebem prêmios do Chelsea

O Chelsea entregou as premiações do clube, referentes ao calendário 2019/20, para quatro atletas do time londrino. Mateo Kovacic foi escolhido o Jogador do Chelsea na temporada 2019/20. Por outro lado, Bethany England recebeu o prêmio de Jogadora do Ano na temporada passada. Além disso, Fikayo Tomori recebeu a honraria do Gol do Chelsea em 2019/20. Por fim, Billy Gilmour foi premiado como destaque da base de 2019/20.

Normalmente, o Chelsea realiza a premiação (Chelsea Awards) ao término da temporada. Entretanto, por causa do atual cenário pandêmico, os prêmios foram entregues na temporada 2020/21.

Jogador do Chelsea na Temporada 2019/20: Mateo Kovacic

Apenas dois jogadores atuaram mais do que as 47 aparições de Mateo Kovacic na temporada 2019/20. Vale relembrar que o futebolista marcou seus dois gols da temporada em semanas consecutivas de novembro. Primeiramente, contra o Valencia e, posteriormente, diante do Everton. O atual dono da camisa 17 recebeu o 53ª prêmio concedido pelo clube de Jogador do Ano. Anteriormente, Hazard (4x – 2014, 2015, 2017 e 2019), Kanté (2018) e Willian (2016) receberam os prêmios. Por fim, o primeiro jogador do Chelsea que recebeu a premiação foi Peter Bonetti, em 1967.

Jogadora do Chelsea na Temporada 2019/20: Bethany England

21 gols em 24 partidas. 14 gols somente na Women’s Super League e sete gols na Copa da Liga Inglesa, incluindo dois tentos na partida decisiva contra o Arsenal. England recebeu outros prêmios na temporada: de Atleta do Ano pela PFA (Associação dos Futebolistas Profissionais) e Jogadora do Ano pela FA Women’s Super League. Por fim, England recebe a 6ª edição do prêmio de Atleta do Chelsea na temporada. Anteriormente, Eniola Aluko, Katie Chapman, Karen Carney, Fran Kirby e Erin Cuthbert receberam a honraria.

Gol do Chelsea na Temporada 2019/20: Fikayo Tomori

O prêmio é concedido desde 2007. Ou seja, Fikayo Tomori recebeu a 14ª edição do prêmio concedido pelo Chelsea. O gol de Tomori, fora de casa, contra o Wolverhampton fopi escolhido como o gol mais bonito da temporada. O prêmio já foi entregue em diversas oportunidades para atletas brasileiros. Juliano Belletti (2008 contra o Tottenham), Oscar (em 2013 e 2015), Ramires (em 2011 e 2012) e William, em 2018.

Jogador da Base da Temporada 2019/20: Billy Gilmour

O meio-campista chegou em Stamford Bridge em 2017, oriundo do Glasgow Rangers. E foi tudo muito rápido para o jovem atleta. Gilmour recebeu a premiação de Jogador do Mês de Agosto na Premier League 2. Inclusive, ele foi finalista da premiação de Atleta do Ano na mesma competição. O futebolista participou da conquista do título da competição de base na temporada 2910/20. Gilmour capitaneou a equipe em diversas ocasiões, iniciando em 11 das 18 partidas na PL2. Ele marcou dois gols, concedeu assistências para quatro tentos e chamou atenção de Frank Lampard na equipe principal.

