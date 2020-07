Kepa aposta em futuro com títulos para os Blues

O goleiro Kepa Arrizabalaga disse em entrevista para a Sky Sports que acredita em um futuro vitorioso para os Blues. O espanhol considera que, com as novas contratações e a continuação do trabalho de Frank Lampard, o time pode diminuir a distância para Manchester City e Liverpool.

“Com sorte estamos falando de um período de um ano e então seremos candidatos a brigar com esses dois times”, disse o arqueiro. “Temos um grande elenco e um grande treinador. Entretanto, não podemos negar que a diferença existe, em pontos, entre nós e os dois melhores times. Mas estou confiante que podemos diminuir essa distância na próxima temporada”, projetou.

Antes da derrota para o West Ham, o Chelsea havia vencido seus últimos cinco jogos em todas as competições. Assim, por conta disso, Lampard foi indicado como Treinador do Mês na Premier League. A forma recente do time, estilo de jogo e atuação no mercado chamou atenção de comentaristas esportivos e ex-atletas de vários países. Essa sequência vitoriosa coincidiu com a volta de Kepa ao time titular após queda de rendimento. Além disso, o goleiro havia conseguido dois clean sheets seguidos antes da parada, contra Liverpool e Everton.

Assim, o arqueiro atribui essa boa fase ao clima do vestiário e ao preparo físico dos atletas. “Há um bom espírito sobre como estamos jogado e pessoalmente me sinto bem. Nós estamos fortes mentalmente e muito bem preparados fisicamente. Esperamos que este seja um ótimo fim de temporada”, analisa Kepa.

O Chelsea tenta confirmar a retomada das vitórias com mais um dérbi londrino. Desta vez o adversário é o Crystal Palace, fora de casa, na próxima terça-feira (7).

