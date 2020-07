Kanté pode voltar ao time na semifinal da FA Cup

O Chelsea pode ter a volta do volante N’golo Kanté já no próximo domingo (19) contra o Manchester United em partida válida pela semifinal da FA Cup. O francês esteve de fora dos últimos três jogos dos Blues por conta de lesão muscular. O técnico Frank Lampard tem em Jorginho e Mateo Kovacic outros dois jogadores que podem atuar pela faixa do gramado caso o atleta não participe do jogo.

Além disso, os azuis de Londres ainda têm três jogadores no departamento médico. Andreas Christensen já esteve disponível para o jogo contra o Norwich, mas ficou somente no banco. O dinamarquês, contudo, pode ter dificuldades para voltar ao time titular visto que a dupla Kurt Zouma e Antonio Rudiger conseguiu manter um clean sheet. Os dois alcançaram a marca em todos os últimos quatro jogos em que aturam juntos.

Por outro lado, Billy Gilmour está realmente fora da temporada e não deve atuar por mais três meses. O jovem de 19 anos surgiu bem na época atual e havia substituído Kanté no meio campo. Todavia, na partida contra o Crystal Palace, o meio-campista sofreu uma lesão no joelho e teve que passar por cirurgia.

Por fim, Fikayo Tomori, que ainda não entrou em campo após o retorno, deve estar próximo de jogar. Assim, o atleta ainda busca a melhor forma física para poder voltar a ser relacionado para as partidas. O zagueiro também está em sua primeira temporada no time principal e é uma das jovens promessas do clube.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp