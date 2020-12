Kanté e Giroud falam sobre parceria na seleção e no Chelsea

N’Golo Kanté e Olivier Giroud concederam entrevista sobre a parceria francesa no Chelsea. Os atletas da equipe de Londres falaram sobre a parceria em dobro. Afinal, os dois atuam juntos no Chelsea e na seleção da França. Por outro lado, no final da entrevista, Giroud afirmou que a parceria também está nos jogos de Xadrez. E nesse aspecto de competitividade, Kanté leva a melhor.

Kanté sobre Giroud

“Olivier [Giroud] é muito importante para nós por causa da sua experiência, pelo talento e pelo jogador que ele é. Ele é um grande jogador e seu caráter fala por ele. Desde que ele chegou ao Chelsea, nós vencemos a Copa da Inglaterra e a Europa League. Além disso, ele é artilheiro aqui, mesmo que ele não tenha atuado muito lá no começo, mas ele marcou gols importantes”, iniciou o meio-campista francês.

“Ele está sempre trabalhando, fazendo o seu melhor nos treinos e levando energia positiva para a equipe. Não importa o seu tempo de jogo. Ele sempre dá o seu melhor e isso é positivo para toda a equipe, ter um jogador como esse, positivo e dando 100% nas atividades e treinos. Nós sabemos que temos uma grande equipe e todos querem atuar. Entretanto, o técnico também tem que fazer algumas decisões. O trabalho de todos é continuar positivo e focado para o trabalho dentro de campo”, apontou.

“Ele é o segundo maior artilheiro na seleção da França e tem mais de 100 jogos com o selecionado nacional. É para respeitar”, concluiu Kanté.

Giroud sobre Kanté

“Kanté é muito quieto e nem sempre expressa suas emoções. Entretanto, o modo que ele atua em campo e sua personalidade”, iniciou Giroud, “Ele é um líder sobre o modo que ele age e pelo fato dele não falar. Na França, as pessoas amam Kanté. Ele é o ‘chouchou’, o favorito. Como um herói. Ele está sempre sorrindo e pessoas amam Kanté pela humildade e simplicidade”, concluiu.

“A verdade é que ele me vence no xadrez, mas ele teve mais tempo para treinar antes de mim”, diz Giroud sorrindo. “Quando eu vi Kanté jogando, eu pensei ‘por que não?! Vamos jogar juntos. E ele tem mais experiência do que eu, ele é definitivamente muito bom”, afirmou Giroud sobre o companheiro de tabuleiro N’Golo Kanté.

