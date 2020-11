Kanté concede entrevista sobre gol marcado na Liga das Nações

Embora N’Golo Kanté tenha marcado alguns gols com a camisa do Chelsea, balançar as redes adversárias é algo raro para o meio-campista francês. Principalmente, quando falamos sobre os jogos com o selecionado nacional. Entretanto, contra Portugal, Kanté foi o autor do gol que selou a vitória francesa por 1 a 0, em território lusitano. Assim sendo, a França garantiu classificação para a próxima fase da Liga das Nações.

Segundo o Transfermarkt, Kanté marcou 11 gols em 182 jogos com o Chelsea. Anteriormente, pelo Leicester, o francês somou seis gols em 81 jogos com os Foxes. Por outro lado, N’Golo balançou as redes em seis oportunidades em 81 jogos no Caen. Além disso, Kanté passou no Boulogne e marcou três gols em 39 duelos desempenhados. Ou seja, o francês marcou 20 gols em 309 jogos pelos clubes.

Por outro lado, Kanté marcou o primeiro gol em 43 jogos oficiais com a seleção francesa. N’Golo Kanté fez a sua estreia com a seleção da França em 25 de março de 2016. Ou seja, um amistoso entre Holanda e França, com vitória francesa por 3 a 2. Por isso, após o jogo contra Portugal, na Liga das Nações, Kanté concedeu entrevista sobre o gol marcado.

A felicidade do meio-campista

“Sabíamos que tínhamos que marcar ou um empate nos colocaria em posição favorável. Eu não imaginava que [o gol] seria para mim, mas eu estou muito feliz. A equipe se sentiu bem em campo. Sabíamos que era um jogo importante e que precisávamos marcar e vencer. Por isso, estou satisfeito com o meu desempenho e com o desempenho da minha equipe. Além disso, estou feliz por termos nos classificado para a fase seguinte [da Liga das nações”, afirmou Kanté.

“Há muita expectativa em torno na nossa equipe e temos bons jogadores em nosso elenco. Ganhamos o título da Copa do Mundo, ou seja, somos uma boa equipe. Mas as competições europeias serão histórias diferentes. Terá muitos times bons e tudo pode acontecer nas competições. Por outro lado, nós certamente temos uma boa equipe”, concluiu N’Golo Kanté.

Uma galeria recheada de conquistas para Kanté

Além disso, N’Golo Kanté conquistou conquistas grandiosas nos últimos anos. Primeiramente, a conquista da Premier League pelo Leicester City. Logo após, a segunda edição consecutiva da Premier League, mas com o time de Stamford Bridge. Por isso, o atleta foi escolhido do futebolista francês do ano em 2017 e, posteriormente, venceu a Copa do Mundo, com a França, em 2018. Em conclusão, Kanté conquistou a Copa da Inglaterra com o Chelsea em 2018 e a Liga Europa em 2018/19.

O calendário de Kanté no Chelsea

Por fim, o francês retornará ao Chelsea e a equipe londrina terá um calendário repleto de partidas importantes. Inicialmente, o duelo contra o Newcastle, dia 21 de novembro, às 9h30 (horário de Brasília), no St. James Park. Posteriormente, o jogo contra o Rennes, dia 24, às 14h55, pela UEFA Champions League. Em conclusão, os jogos contra Tottenham e Sevilla. Ou seja, um clássico e novo embate válido pela competição europeia na sequência de jogos de Kanté.

