Kai Havertz: “Um título com o Chelsea vale muito”

Apesar de uma série de elogios individuais e da reputação de um dos jovens jogadores mais talentosos do mundo, Kai Havertz ainda está em busca de uma coisa: títulos. Com apenas 21 anos, o tempo está muito a favor do meio-campista, assim como sua escolha de clube neste verão europeu, ao decidir deixar o Bayer Leverkusen após seis anos.

O Chelsea venceu a corrida para contratar o alemão em setembro. O desenvolvimento de Frank Lampard comandando uma equipe jovem, e voltada para o ataque que se mostrou irresistível para Havertz.

“Foi importante para mim ter um clube com visão”, disse ele esta semana à Sport Bild, revista esportiva alemã.

“Uma transferência como está não acontece do dia para a noite. Eu tive que passar por todas as opções e coisas que são importantes para mim. Assistia muito ao futebol da Premier League na TV, então conhecia o Chelsea muito bem.”

“Somos uma equipe jovem com muitos grandes jogadores e pensamos ofensivamente. Queremos construir algo e atacar, o que me motiva muito. Um título com o Chelsea vale muito mais,” encerra o atleta.

A chave para vender essa visão a Havertz foi Lampard, que falou com o jovem sobre sua visão e ideias para o futuro antes que o negócio fosse fechado. O fato de o técnico ser o melhor artilheiro do clube e um dos maiores meio-campistas da Premier League também teve impacto na tomada de decisão de Havertz.

“Sempre fiquei impressionado com sua ameaça de gol”, continuou ele. “Achei isso excelente para um meio-campista. É com isso que eu quero me comparar,” conta o Kai.

Havertz vem chamando atenção com as boas atuações que vem desempenhando com a camisa dos Blues. Em 10 jogos disputados, ele anotou quatro gols e distribuiu três assistências até aqui.

