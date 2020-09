Kai Havertz fala sobre Frank Lampard, Michael Ballack e Jurgen Klopp

Kai Havertz participou da entrevista coletiva antes do duelo contra o Liverpool. O atleta alemão falou sobre dois fatores que foram fundamentais para a negociação com o futebol inglês. Primeiramente, o seu amor pelo Chelsea e, posteriormente, a admiração por Michael Ballack. O meia-atacante fez sua estreia pelo Chelsea na vitória contra o Brighton por 3 a 1. 10 dias depois de chegar ao clube, Havertz explicou que Lampard teve impacto na decisão de se juntar ao clube.

Frank Lampard

“O treinador teve grande impacto na minha decisão. Eu amei o Chelsea durante toda vida e eu sempre amei o time na minha infância. Portanto, não foi uma decisão difícil para mim. O Chelsea é um grande clube e eu sou grato por estar aqui agora. É um grande projeto aqui e eu adoro atuar com os jovens jogadores”, iniciou.

Michael Ballack

Logo após, Kai Havertz mencionou que segue os passos de Michael Ballack, ex-meio-campista do Chelsea, que também fez a mudança da Alemanha para o time londrino. Ballack marcou 26 gols em 167 jogos pelo Chelsea. Além disso, o atleta alemão venceu a Premier League de 2009/10 atuando ao lado de Frank Lampard.

“Ballack foi um grande jogador e também jogou pelo Leverkusen. Ele sempre foi com um herói para mim, quando eu era mais jovem. Adorava ele como atleta e ele atuava em minha posição. Ele era um futebolista que marcava muitos gols e claro que tentarei marcar tantos gols quanto ele marcou. Eu sou grato por atuar no clube que ele jogou”, salientou Havertz.

Chelsea e Liverpool

A estreia do Havertz pelo Chelsea foi considerada positiva. Em outras palavras, o atleta ficou em campo por 80 minutos. Ele completou 88 por cento dos passes, recuperou sete bolas e deu 35 toques na primeira partida. No domingo (20), Havertz terá a oportunidade de estrear com a camisa do Chelsea em Stamford Bridge. Assim sendo, o jovem atleta alemão poderá atuar contra um dos times mais fortes do continente, comandado pelo também alemão Jurgen Klopp.

“Ele é um grande treinador e conquistou muito no Liverpool. Ele venceu a Premier League e a Champions League. Eu assisti ambos e o que posso dizer para ele é parabéns. Ele está com vontade e quer ganhar mais títulos com o Liverpool. Por isso, devemos jogar o nosso melhor futebol no domingo”, concluiu Kai Havertz.

Por fim, confira o pré-jogo de Chelsea e Liverpool, feito pelo Chelsea Brasil. As equipes se enfrentam no domingo (20), às 12h30, em Stamford Bridge. Além disso, o embate terá transmissão da ESPN Brasil.

