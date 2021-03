Jornal revela que Lampard tentou trazer goleiro polonês para o Chelsea

O Telegraph revelou na última semana que Frank Lampard tentou a contratação do polonês Wojciech Szczesny na última janela de verão. A tentativa aconteceu antes do Chelsea acertar a transferência de Edouard Mendy, mas o goleiro da Juventus não mostrou interesse em voltar a Londres.

Na época, os Blues tinham muitos problemas defensivos e um dos principais era no gol. Arqueiro titular da época, Kepa Arrizabalaga recebia duras críticas por parte da torcida e da imprensa por falhas consecutivas. Porém, o clube não podia fazer contratação por causa de punição da FIFA. E foi só no último verão europeu que o Chelsea pode mirar um novo guardião das traves.

Por isso, o nome de Szczesny surgiu na lista de possíveis alvos. Porém, o goleiro preferiu ficar em Turim. Na Juve, ele é titular desde a temporada 2018/19, que Buffon foi para o PSG. Mesmo de volta à Juventus, o dono da posição segue sendo o polonês.

Defendendo o gol bianconeri, Szczesny conquistou três vezes Campeonato Italiano, duas a Supercopa da Itália e uma a Copa Itália. Nesta temporada, a Velha Senhora já se despediu da Champions League e está a dez pontos de distância da líder Inter, na Série A. Sendo assim, a grande possibilidade de título é na Copa, pois já está na final e decide contra a Atalanta. Além dos troféus, ele já fez 129 partidas pela Juve, somando 88 vitórias, 20 empates e 21 derrotas.

Szczesny jogou na capital inglesa por nove anos, defendendo o gol do Arsenal. Em 2015, ele se transferiu para a Roma e em julho de 2017 acertou com a Velha Senhora. Nesta próxima quarta (31), ele voltará à cidade para jogar contra a Inglaterra, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

