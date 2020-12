Joe Cole sobre Havertz: “As críticas não têm sido justas”

Joe Cole, ex-atleta do Chelsea e comentarista da BT Sport, comentou sobre as críticas ao desempenho de Kai Havertz. Segundo o ex-futebolista dos Blues, o posicionamento incisivo para com Havertz tem sido injusto. Bicampeão da Premier League com o Chelsea, Joe Cole acredita que o melhor está por vir para o jovem alemão. Além disso, o comentarista afirmou que o atual período pode ser parte do processo de adaptação ao novo clube para Havertz.

“As críticas não têm sido justas. Afinal, quando você está em uma cultura diferente, com companheiros de equipe, estilo de jogo e treinamentos diferentes, isso pode ser difícil”, iniciou Cole ao BT Sport e com reverberação do Goal.com. Entretanto, o talento é inquestionável. Ele é considerado amplamente um dos melhores jovens jogadores da Europa”, concluiu.

Além disso, Kai Havertz somou quatro gols e quatro assistências nos primeiros 15 jogos em todas as competições pelo Chelsea. Entretanto, o progresso do futebolista foi prejudicado pelo pausa e isolamento do atleta em decorrência do Coronavírus.

“Ele teve Coronavírus e isso o prejudicou muito. Por outro lado, o meu sentimento é que ele crescerá e ele é um jogador de alto nível. Nós vimos isso em alguns momentos dele e, ao decorrer da atual temporada, isso ficará mais e mais consistente”, disse Joe Cole sobre Kai Havertz.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp