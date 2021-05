Joe Cole está “impressionado” com Édouard Mendy

O ex-jogador do Chelsea e atual comentarista da BT Sport, Joe Cole fez muitos elogios ao goleiro dos Blues depois da classificação contra o Real Madrid na semifinal da Champions League.

O comentarista disse estar impressionado com as atuações do goleiro senegalês e valorizou o fato do jogador conseguir ajudar o time na competição europeia em sua primeira temporada de Chelsea.

“Todas as grandes equipes precisam de um goleiro que as tire de problemas de vez em quando, e é isso que ele faz”. – iniciou Joe Cole. “Ele foi muito bom. Ele tem sido bem protegido, mas quando é necessário, ele faz as defesas”.

“Ele chega no lugar certo, quando a defesa com quatro ou cinco jogadores é vencida, eles sabem que o têm na parte de trás”. – Concluiu Cole.

Depois da partida contra o Real Madrid, o goleiro senegalês Édouard Mendy bateu um recorde ao garantir seu oitavo clean sheet na Champions League. Este é o maior número de um goleiro defendendo um clube inglês na história da competição.

Além disso, Mendy entrou em campo 28 vezes na Premier League, e não sofreu nenhum gol em 16 delas. Foram 22 gols sofridos na competição inglesa – uma média de 0,78 gol sofrido por jogo.

