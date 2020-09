Jimmy Floyd Hasselbaink: “Estou animado com os atacantes da equipe”

Jimmy Floyd Hasselbaink é um dos atletas favoritos da torcida do Chelsea. Autor de 87 gols com o Chelsea, ele marcou um recorde em cifras pela transferência para o Chelsea nos anos 2000. Além disso, Hasselbaink protagonizou uma dupla marcante com Eidur Gudjohnsen na equipe londrina. O passado é lembrado com carinho pelos torcedores, entretanto, o ex-atleta do time de Stamford Bridge falou sobre o futuro do sistema ofensivo do Chelsea. Por isso, Jimmy Floyd Hasselbaink, em entrevista ao site oficial do Chelsea, discorreu sobre as promissoras peças frontais do clube.

Tammy Abraham

“Estou animado com os atacantes da equipe. Tammy e Timo estão progredindo em diferentes aspectos do seu modo de jogar e nas suas respectivas carreiras”, iniciou Jimmy Floyd.

“Tammy Abraham é jovem e tem coisas para aprender e melhorar, mas eu estou impressionado com o seu movimento. O que pode ser visto melhor na temporada passada. Foi uma temporada com grande pressão para ele. Liderando a linha ofensiva em uma equipe com expectativas altas”, afirmou Hasselbaink.

Olivier Giroud

“Ele tem a pressão de continuar marcando gols, mas não só isso. Construindo e levando o seu jogo para um nível acima para continuar o seu progresso. Esse é o desafio que extrai o melhor dos jogadores. Especialmente, os jogadores com atitude e desejo de progredir”, disse o ex-atleta do Chelsea.

“Com Giroud no plantel, Tammy tem um grande professor. Eu me impressionei como ele [Giroud] encerrou a temporada e Tammy pode aprender muito com ele. Como ele prende a bola. É uma parte vital ao modelo de jogo de um centroavante”, salientou.

Timo Werner

“Foi uma ótima aquisição. Werner proporciona ao Chelsea uma vantagem extra no cara a cara com o gol. Estou ansioso para ver o desempenho dele. Werner tem habilidade de mudar cenários quando o embate está difícil. Isso que o Chelsea precisa. Ele provou sua qualidade na Bundesliga e está na Premier League para fazer o mesmo”, concluiu Jimmy Floyd Hasselbaink.

Portanto, não deixe de ler o Guia da Temporada 2020/21 – Atacantes – do Chelsea Brasil. Saiba mais sobre os atletas que reforçam o sistema ofensivo do Chelsea na atual temporada e os remanescentes do plantel de Frank Lampard.

