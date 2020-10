Havertz integra seleção da rodada da Liga das Nações, segundo portais

O WhoScored e o SofaScore escolheram Kai Havertz como um dos destaques da 4ª rodada da Liga das Nações. O atleta participou de um gol e uma assistência no empate da seleção alemã contra a Suíça por 3 a 3. Primeiramente, o WhoScored avaliou Kai Havertz com a nota 8.86. Por outro lado, o SofaScore atribuiu a nota 8.7 ao jovem atleta do Chelsea.

WhoScored

Primeiramente, o portal esportivo elegeu a seleção da 4ª rodada. Bushchan 8.52 (Ucrânia), Cancelo 7.95 (Portugal), Kjaer 7.93 (Dinamarca), Pepe 7.93 (Portugal) e Digne 7.40 (França). Linetty 8.13 (Polônia), Freunler 8.88 (Suíça), Havertz 8.86 (Alemanha) e Jota 9.39 (Portugal); Lewandowski 9.22 (Polônia) e Gavranovic 8.57 (Suíça).

Posteriormente, o WhoScored avaliou o desempenho do jovem alemão. “O atleta de 21 anos participou de dois dos três gols da Alemanha contra a Suíça. Inclusive, Timo Werner, companheiro de Havertz no Chelsea, também marcou um dos gols do jogo”. Entretanto, o ex-Red Bull Leipzig não foi escolhido para o selecionado do portal esportivo.

SofaScore

Por outro lado, o SofaScore apontou seis nomes semelhantes ao selecionado do WhoScored. Entretanto, a eleição do SofaScore engloba todas as divisões da Liga das Nações. Bushchan 9, Kjaer 8.2, Freuler 8.6, Jota 9.5, Havertz 8.7 e Lewandowski 8.8 também foram eleitos. Entretanto, Szalai (Hungria – 7.9), Palionis (Lituânia -7.8), Eriksen (Dinamarca – 8.2), Zahavi (Israel – 10) e Vucevic (Eslovênia – 8.8)

