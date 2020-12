Hasselbaink comenta sobre a influência de Giroud para o time

Jimmy Floyd Hasselbaink, ex-atleta do Chelsea, acredita que Olivier Giroud é um atacante subestimado e que o francês oferece mais do que gols ao time. Em comentários feitos para a Premier League Productions, Hasselbaink destacou a importância de Olivier Giroud para o time de Londres. Além disso, vale destacar que a entrevista de Jimmy Floyd foi reverberada pelo site Goal.com.

“Ele tem feito outras coisas bem. Por exemplo, ele está fazendo outros atletas jogarem melhor e permitindo que outros integrantes façam mais gols. Quando você tem uma equipe de sucesso, sempre olhamos para um atacante marcando 30 gols. Mas ele [Giroud] não é esse tipo de pessoa”, iniciou Jimmy Floyd Hasselbaink.

Além disso, o francês apresenta boa forma nos últimos jogos do Chelsea. Primeiramente, Giroud marcou quatro gols no embate contra o Sevilla, válido pela UEFA Champions League. Posteriormente, o Leeds United foi outra vítima do futebolista francês, na Premier League. Por isso, a habilidade para ‘fazer o pivô’ para outros atacantes não passa despercebida.

“Não acho que ele seja aquele tipo de jogador que deve ser julgado pela quantidade de gols que ele marca. Todos nós temos nossas qualidades e acho que essa é a força dele. O plantel joga melhor com ele”, disse Hasselbaink.

