Harry Redknapp afirma que Eden Hazard quase foi para rival do Chelsea

Harry Redknapp, treinador de futebol, disse que Eden Hazard quase se tornou atleta do Tottenham Hotspur. O motivo da não concretização foi a conquista da UEFA Champions League pelo Chelsea em 2012. O belga marcou seis gols contra o Tottenham durante a sua passagem pelo Chelsea. Posteriormente, ele foi oficializado pelo Real Madrid, em 2019.

Dentre a lista de gols de Eden Hazard no Chelsea, contra o Tottenham, um tento chama atenção. O gol em maio de 2016, empate em 2 a 2, em Stamford Bridge. Ou seja, a igualdade no marcador encerrou as chances de título para a equipe de White Hart Lane.

Entretanto, Harry Redknapp disse para o TalkSport que as coisas poderiam ter sido diferentes se o Chelsea não conseguisse a icônica vitória em Munique. “Eu perdi Eden Hazard, Ele queria ir ao Tottenham, mas ele disse que só iria se o Tottenham conseguisse atuar na Champions League na temporada seguinte”, iniciou.

“Nós encerramos [a Premier League] na quarta colocação daquele ano. Chelsea terminou em sexto, eles venceram a Champions League, e nós não conseguimos. Ele acabou indo para o Chelsea.

Por fim, Eden Hazard atuou em 352 jogos com a camisa do Chelsea. Foram 110 gols e 92 assistências com o time de Stamford Bridge. Além disso, o belga conquistou duas edições da Premier League e duas taças da Liga Europa. Em adição de uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa.

