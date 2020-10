Hakim Ziyech concede assistência na vitória da seleção de Marrocos

Hakim Ziyech, atleta do Chelsea, retornou às atividades futebolísticas na sexta-feira (9). O atleta do clube londrino participou da vitória da seleção do Marrocos contra Senegal. O jogo terminou com o placar de 3 a 1. Além disso, Ziyech concedeu uma assistência na reta decisiva do compromisso internacional. O atacante, que se juntou ao Chelsea na atual temporada, se lesionou no amistoso contra o Brighton, realizado na pré-temporada. Por isso, Hakim ainda não estreou com a equipe londrina em 2020/21.

Antes do jogo mais recente do Chelsea, contra o Crystal Palace, Frank Lampard disse que Hakim Ziyech estava “se aproximando, mas não estava em forma o suficiente para estar no banco”, afirmou o técnico. Por isso, o marroquino deu um importante passo nesta semana após ganhar minutos de jogo em Rabat, palco do duelo contra a seleção senegalense.

Assim sendo, Hakim Ziyech participou de aproximadamente 30 minutos do duelo entre as seleções africanas. Consequentemente, o atleta do Chelsea fez parte da construção do segundo gol da equipe da casa. Ziyech participou de uma troca de passes que culminou no tento de Youssef En-Nesryi, atleta do Sevilla. Entretanto, a assistência de Ziyech ocorreu no terceiro gol marroquino. Uma falta cruzada na cabeça de Youssef El Arabi.

Por fim, Ziyech e os marroquinos entram em campo novamente na terça-feira (13), em Rabat. Mais um amistoso, e desta vez, contra a República Democrática do Congo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp