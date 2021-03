Ex-zagueiro do Chelsea diz que Haaland pode ser um desastre para o time

O grande nome da próxima janela de transferências europeia deve ser mesmo o de Erling Braut Haaland. Jornais do mundo inteiro tem noticiado especulações sobre o destino do atacante norueguês. Ele desperta o desejo dos principais clubes do futebol e o Chelsea é um deles.

Em entrevista à Sky Sports, o ex-zagueiro dos Blues, Frank Leboeuf falou que a contratação de Haaland pode ser um desastre para o time, se não houver química.

“Se você colocar Haaland na equipe, perderá Giroud. Mas você pode perder Havertz, pode perder Werner também. E quanto ao Pulisic? Onde você vai jogar Ziyech? Essa é uma equação que você tem que ter certeza de que vai funcionar e que os resultados serão bons para o clube. Você pode adicionar talentos, isso não é um problema. Mas você precisa ter certeza de que a química funciona. Caso contrário, será um desastre. Ter apenas talento não garante que você vai ganhar alguma coisa.”

Leboeuf defendeu a camisa do Chelsea, de 1996 a 2001, fez 133 jogos e ganhou três títulos. Ele mostrou preocupação com os gastos financeiros que a diretoria fez na última janela de verão. A recepção no vestiário também o deixa apreensivo. Contudo, o francês elogiou o atacante do Borussia Dortmund.

“Haaland é uma fera. Claro que seria uma vantagem para o Chelsea. Mas agora você tem que pensar financeiramente e economicamente, e também tem que pensar e ter certeza de que seu vestiário vai seguir o treinador.”

Na temporada atual, Haaland marcou impressionantes 33 gols em 31 jogos. Somados, os três centroavantes (Abraham, Giroud e Werner) do Chelsea marcaram a mesma quantidade, com mais partidas disputadas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp